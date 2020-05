Lamenta Estrada Ferreiro falta de conciencia y cultura en CuliacÃ¡n ante pandemia

Por alto número de casos y decesos

Lamenta Estrada Ferreiro falta de conciencia y cultura en Culiacán ante pandemia

El Presidente Municipal sostuvo que la mayoría de la gente no ha tomado las medidas necesarias durante la contingencia, y que ni las múltiples muertes en Culiacán logran hacer que la gente entienda que debe cuidarse

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los culiacanenses no han acatado las medidas que ordenan las instancias de salud y sanitarias durante la pandemia de Covid-19, por eso se sigue viendo un gran número de casos positivos en la capital del Estado, lamentó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde morenista sostuvo que el principal motivo por el cual la ciudadanía no ha tomado las medidas necesarias en Culiacán es debido a una falta de cultura y conciencia.

"Es cuestión de conciencia, cómo es posible que la gente esté cayendo como moscas en todas partes del mundo y aquí va para lo mismo y no entendemos que necesitamos protegernos y cubrirnos '¡hombre!', es por el bien de nosotros mismos, esto es muy grave definitivamente", subrayó.

"Esto es por falta de cultura, aunque la ley lo dice o el Gobierno Federal, la gente no lo entiende, no le importa violentar las reglas, poner en riesgo su propia vida, no valoran lo que tenemos, no lo valoran".

Estrada Ferreiro no vislumbra un futuro cercano en donde la 'nueva normalidad' pueda llegar a Culiacán, no ve condiciones, dado que la gente no toma las medidas necesarias ante la pandemia que está golpeando con fuerza a la capital sinaloense, donde de acuerdo a datos del Gobierno Federal se tienen contabilizados mil 226 casos acumulados de Covid-19 y 2013 defunciones hasta hoy.

"Todo va a depender de la misma gente, si nos comportamos como es correcto probablemente pronto tengamos la normalidad que queremos, pero si seguimos sin hacer caso a las recomendaciones del sector salud y las autoridades sanitarias, creo que esto va a tardar mucho tiempo", señaló.

"Necesitamos protegernos, necesitamos cubrirnos la boca, la nariz, la cabeza, los ojos, evitar el contagio, evitar contagiar, mientras esto no ocurra, va a ser muy difícil que volvamos a la normalidad que todos quisiéramos...esto es fácil, pero la gente no entiende pues", recalcó.

El Presidente Municipal descartó promover un toque de queda en Culiacán, pero sostuvo que tendrán que idear sanciones para evitar que la gente salga de sus casas sin necesitarlo, que sigan sin tomar medidas.

"No tanto un toque de queda, pero sí vamos a ver qué hacemos, porque esto no puede continuar igual, vamos a tomar medidas más drásticas. Las multas no sirven de nada, detener una persona son daños colaterales, porque si una persona contagiada se rodea de 50 gentes, los va a contagiar a todos, y si la persona va sana y la contagian otros, pues eso sería una irresponsabilidad de nosotros".