Lamenta David PatiÃ±o fallas defensivas de Dorados

Lamenta David Patiño fallas defensivas de Dorados

El equipo sinaloense marcha penúltimo en cuatro fechas del Clausura 2020

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Los partidos pasan y la victoria no llega para Dorados de Sinaloa en el Clausura 2020 del Ascenso MX.

El equipo sinaloense dejó escapar el sábado una gran oportunidad de conseguir su primera victoria en liga, luego de empatar en casa 1-1 con Cimarrones de Sonora.

Una falla defensiva de los sinaloenses significó que Cimarrones abriera el marcador apenas a los tres minutos de acción.

El estratega David Patiño lamentó las fallas defensivas y la falta de contundencia ante Cimarrones.

“Desafortunadamente hemos cometido errores que han ido al marcador. Yo creo que no hay pretextos en lo absoluto, aquí estoy para dar la cara, el equipo ha hecho lo que ha podido, pero no le ha alcanzado”, dijo.

“Creo que generamos situaciones para hacerlo (ganar), desafortunadamente por intervenciones del arquero de ellos y así como unos errores de nosotros en la definición, no lo logramos”, explicó.

Al ser cuestionado por la titularidad del arquero Lucero Álvarez, quien dejó en la banca a Luis López, el estratega explicó que está rotando a su equipo para que no sufra lo mismo que ante Atlante, partido en el que a los elementos de Dorados se les vio cansados.

“Tenemos carga de partidos en este momento, tenemos muchos partidos en poquitos días, lo cual nos da la posibilidad de alternar a los jugadores en general para equilibrar las cargas de trabajo, algo que nos afectó en el partido contra Atlante”, señaló.

Dorados de Sinaloa suma 10 partidos de liga sin poder ganar, cuatro de ellos bajo las órdenes de David Patiño, quien declaró que la presión siempre existe en el futbol.

“Nosotros vivimos con presión, es decir, en el futbol es ganar, no hay más, y nosotros debemos de entender eso, yo he vivido con eso toda mi vida, tengo en esto más de 30 años, entonces no estamos ajenos a la presión”, subrayó.

Con apenas dos puntos en cuatro partidos, Dorados es penúltimo en la clasificación, pero está a cuatro unidades de zona de clasificación.

“El torneo es muy cortito, hemos dejado ir puntos importantísimos para nosotros y varios equipos se han despegado en la búsqueda de la clasificación, todavía es posible, pero tenemos que ganar partidos”, comentó.

Por último, David Patiño fue cuestionado sobre el accionar del ecuatoriano Jonathan González, quien ha sufrido abucheos por parte de los aficionados sinaloenses.

El entrenador manifestó que el refuerzo sudamericano tiene que mejorar, pero que al final de cuentas en Dorados son un equipo.

“Es un jugador que viene como refuerzo y obviamente estamos esperando que se nos muestre como tal, pienso que al final de cuentas somos un equipo. Él sabe que tiene que mejorar y rendir más “, finalizó.

Dorados visitará este miércoles a Bravos de Ciudad Juárez, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa MX.

El primer partido quedó 0-0 en la capital sinaloense.