TOPOLOBAMPO

Lamenta Vigilantes Ciudadanos que ahora el Gobernador salga como promotor de planta de amoniaco

José Francisco Villegas Elizalde, secretario de la asociación e integrante del colectivo "Aquí No", dijo que ven "de muy mal gusto" las recientes declaraciones del Gobernador

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa lamentó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel haya saltado como promotor de la planta de amoniaco que se proyecta construir en Topolobampo.

José Francisco Villegas Elizalde, secretario de la asociación e integrante del colectivo "Aquí No", dijo que ven "de muy mal gusto" las recientes declaraciones del Gobernador respecto a que el proyecto está firme, pese a los juicios de amparo que están en proceso, y que han derivado en tres ordenamientos de suspensión; y aventuró que Ordaz Coppel podría tener intereses en el proyecto.

"Vemos con tristeza que ahora el promotor es el Gobierno del Estado, principalmente en la persona de Quirino Ordaz Coppel. Es lamentable que a pesar del amparo en el Poder Judicial que se está haciendo, exista todavía la necedad de las estructuras de gobierno de querer lastimar la fuente de trabajo de tantos y tantos pescadores y sus familias", expresó.

"Yo considero que el Gobernador está en esa estructura de intereses, no es demostrable, pero la sospecha existe. Nos hace sospechar la insistencia de que se instale esa planta", agregó.

Por su parte, el presidente de Vigilantes Ciudadanos, Guillermo Padilla Montiel, hizo un llamado a Ordaz Coppel para "que gobierne para todos, no nada más para unos cuantos".

"Que no gobierne para Labastida ni para Malova, que son los artífices de esto. Consideramos que el Gobernador está actuando de manera incorrecta con esas declaraciones. Él no puede estar por encima de la ley, porque ya hay unos amparos interpuestos, qué tiene que andar hablando, porqué se mete donde no debe", lanzó.

Ambos activistas señalaron que si no se puede frenar la construcción de la planta a través del Poder Judicial, recurrirán a instancias internacionales.