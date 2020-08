Lamentable que no se pague a empresas constructoras: Domínguez Nava

La legisladora reprobó que no se busque disminuir las deudas y se use el recurso para inversión privada, como muestra los estadios

América Armenta

Privilegiar el uso de recursos públicos en la inversión privada, como en los estadios y no en pagar deudas como la de las constructoras o el IPES, es lamentable, consideró la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en relación a las 41 obras a las que Gobierno del Estado adeuda pagos por 94 millones 805 mil pesos.

“Se ha venido denunciando por los mismos constructores desde hace algunos años, es muy lamentable que una vez más se sigue incumpliendo, porque recordemos que hace algunos meses, cuando inició el problema de la pandemia, el Gobierno el Estado anunció que había llegado a acuerdos con el sector empresarial y uno de ellos era pagar las deudas a todos los constructores para ayudar a la reactivación económica y a la circunstancia por la que estaban atravesando”, recordó la legisladora.

Este, detalló la líder de Morena en el Congreso, es un ejemplo más de que el Gobierno no está cumpliendo con ejercer el presupuesto como se designó por el Congreso.

“Se prioriza el recurso público para inversiones millonarias en negocios privados, insistimos en el tema de los estadios, en el tema del estadio de Mazatlán, ahí está un ejemplo, el hecho de que en la Cuenta Pública 2018 haya salido la información de que ellos manejaron 8 mil millones de excedentes y tengan deudas con los constructores y tengan deudas con el IPES, pues entonces creo que el Gobierno el Estado está obligado a dar una amplia explicación”, abundó.

La legisladora hizo un llamado a la ciudadanía para que valores si ese tipo de gobiernos quieren seguir teniendo para Sinaloa, ya que consideró que los temas más sensibles se dejan de lado y se invierte en otras cuestiones.

“Creo que eso es lo que la ciudadanía tiene que valorar si ese tipo de Gobierno es lo que le conviene a los sinaloenses, porque no puede ser que una tras otra haya deudas por todos lados”, enfatizó.

Al hacer hincapié en el caso del IPES, expresó que es un tema sensible, hablando del futuro de las jubilaciones de cientos de miles de trabajadores y ligó el dato que de nuevo sale a relucir de la deuda que se tiene con empresarios de la construcción, manifestando que en estos dos temas el Gobierno el Estado mantenía una opinión de que eran deudas heredadas, lo cual Domínguez Nava expuso como irresponsabilidad no atender.

“Decía tanto en los constructores como en el IPES heredamos deuda, vamos a estar pagando lo que nos corresponde a nuestro sexenio, pero resulta que ni eso han hecho, que no han pagado, ni tampoco han estado pagando lo que le corresponde a su sexenio, pero que incluso el no pagar las deudas que se vienen arrastrando es incorrecto institucionalmente, porque es la institución, no es el sexenio el que queda a deber”, resaltó.

La presidenta de la Jucopo explicó que es la institución quien tiene la deuda con el Instituto de Pensiones y con los constructores, no la administración, por lo que no se debe dejar que crezca la deuda y que ojalá el Gobierno estatal proceda a cumplir con esto y pueda reorientar el recurso que tiene para cumplir con estos compromisos que son de carácter social.