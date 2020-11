Lamentable y risible que desestimación de cargos contra Cienfuegos sea victoria diplomática: De Hoyos

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Reconocer como una victoria diplomática la desestimación de cargos de en contra del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es “risible”, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“Me parece sorprendente que la Secretaría de Relaciones Exteriores atribuya ‘como una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del Gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia’ el hecho de que se retiren los cargos en contra de un ex servidor público del Gobierno de México”, expresó.

El señalarlo como un acto que fortalece la soberanía es vergonzoso, sobre todo porque hay millones de casos diarios de connacionales mexicanos violentados en sus derechos humanos por cruzar la frontera.

Llamó al Gobierno de México a no celebrar la soberanía, sino enfocar sus recursos en defender los derechos de las personas migrantes porque la administración actual “ha mostrado una total inacción y una absoluta docilidad ante las conductas antimexicanas que se observan de las autoridades migratorias y otras de los Estados Unidos”.

“Me parece lamentable que se haga de esto una pretendida victoria diplomática que, me parece, debiera ser en todo caso el inicio de un proceso jurisdiccional, penal en el caso de México”, dijo el líder de la Coparmex.

De Hoyos expresó que estará atento a tratamiento que la Fiscalía General de la República le dará al paquete de pruebas que el Gobierno de EU le entregó.

Esta mañana el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que no era aceptable que se detuviera al General Salvador Cienfuegos Zepeda sin haber advertido el Gobierno mexicano.

“México lo que está señalando es: no sabemos, a esta fecha, si el General Cienfuegos sea o no culpable de los cargos que se le imputan. Eso no lo podríamos saber porque la evidencia la tendríamos en noviembre y la Fiscalía [General de la República] va a iniciar su investigación”, agregó el Secretario de Relaciones Exteriores.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que “habrá que sustanciar y probar lo que se dice o en su caso desestimarlo”, lo que ya le compete a la FGR en cuanto se sepa qué va a suceder.

CASO CIENFUEGOS

Una Jueza de Nueva York accedió el miércoles a que se retiren los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el exsecretario Cienfuegos, abriendo así el camino para que sea devuelto a su país y enfrente un proceso legal allí.

La Jueza Carol Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aprobó la petición de la Fiscalía de retirar los cargos contra el General y dijo que Cienfuegos dejaría entonces “de forma expedita” Estados Unidos para dirigirse a México acompañado por alguaciles estadounidenses.

El martes, en una inédita decisión, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que pediría que se retiraran los cargos. El Gobierno mexicano elogió la medida y algunos analistas la interpretaron como un “regalo” del Gobierno de Donald Trump a su vecino del sur por no reconocer el triunfo electoral del Presidente electo, el demócrata Joe Biden.

Durante la audiencia del miércoles, la Jueza Amon le preguntó al Fiscal Seth DuCharme si el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, era quien quería el retiro de los cargos, a lo que DuCharme respondió que sí. DuCharme dijo que la decisión responde a un “balance de intereses” y que el Gobierno estadounidense cree que la medida es beneficiosa para la relación entre México y Estados Unidos.