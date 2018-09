Lamentables los eventos de violencia en universidades: TomÃ¡s Guevara

INSEGURIDAD

Lamentables los eventos de violencia en universidades: Tomás Guevara

Las autoridades policiacas y universitarias deben implementar medidas de prevención de actos delictivos para no poner en riesgo a la comunidad estudiantil, señalan

Valeria Ortega

Como lamentable y agravante calificó Tomás Guevara el atentado al comandante Jesús Carrasco Ruiz suscitado ayer por la mañana, dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

"Es lamentable que haya ese tipo de eventos dentro de las instalaciones universitarias y en general en cualquier parte del estado, el hecho de suceder dentro de la universidad da un matiz especial pues es la hora en que hay muchos estudiantes juntos y estas cosas se arreglan sin importar quién esté ahí", señaló el sociólogo.

Comentó que ese tipo de sucesos son agravantes, ya que muestran el poco interés de los implicados de poner en riesgo al resto de la gente que se encuentra en el lugar, sean niños, mujeres y sobre todo que se pierda el sentido de que están dentro de una institución educativa.

Además, explicó que mientras no se tomen las medidas preventivas correspondientes y se refuerce la seguridad en las instituciones universitarias, situaciones como la del sábado pueden repetirse y poner en riesgo a los grupos universitarios.

"La universidad tiene que mejorar sus formas de seguridad, por ejemplo como lo hacen otras instituciones, donde uno no puede ingresar si no dice a qué va, hay sensores en las entradas, no cualquier automóvil entra, tiene que haber una especie como de membresía para el estacionamiento, etcétera", explicó.

"En nuestra universidad esto no es así, no pasa eso, no hay estos niveles de seguridad, debe trabajarse en eso porque esta situación podría llegarse a presentar nuevamente, porque tenemos algunos estudiantes que son policías o lo fueron".

Por ello, Guevara señaló que es importante que toda la comunidad universitaria se sume a los reclamos y solicitud de que las corporaciones policiacas y más instituciones públicas cumplan con su labor, además de que el consejo universitario implemente medidas de seguridad en todos los campus de la institución.