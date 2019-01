Lamentan deceso de Maty HuitrÃ³n, estrella del Cine de Oro mexicano

Lamentan deceso de Maty Huitrón, estrella del Cine de Oro mexicano

La actriz, mamá de la productora Carla Estrada, fallece a la edad de 82 años

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ Personalidades del medio artístico lamentan el fallecimiento de la actriz Maty Huitrón. El productor Juan Osorio afirmó que esta es una gran pérdida para el gremio artístico.

"Es muy triste y muy fuerte en este mes de enero que llevamos. Primero, destacaría su trayectoria, Maty Huitrón era una mujer muy bella, una mujer que en la época en la que ella le toca destacar su carrera fue de las actrices, que digamos es una mujer muy atractiva en el medio artístico, que dio muchas alegrías en el cine y en el teatro", dijo el productor, de acuerdo a msn.com.

"Yo le decía: 'Maty, con ese cuerpazo que Dios te dio, pues tienes un pasaporte', entonces ella se reía mucho porque era muy reservada, muy cariñosa, respetuosa y trabajadora. Yo tuve el gusto de trabajar con ella en las novelas y esto me permitió conocerla más, así como el compañerismo y la amistad con Carla Estrada, porque se lo que sé siente perder a un padre, en mi caso perdí a mi papá, a mi hijo, entonces sé el dolor por el que está pasando y este momento tan difícil de su vida. Nada más desearle mucha fortaleza".

El actor Eric del Castillo, quien la recordó con cariño, dijo que su trabajo como actriz y fuera de cuadro, siempre fue impecable.

"Me preocupa ahora en su ausencia el funcionamiento de la Casa del Actor, que siempre fue su preocupación y su razón de vivir, aparte de su familia. Yo a Maty la conozco desde hace muchísimos años, trabajamos en 'Cada quien su vida', sus hijas eran chiquitas. Ya estaba yo preocupado por la muerte de Luján y seguido con lo de Maty, ahora a ver quién sigue", indicó.

"Yo tengo un grato recuerdo de ella como compañera de trabajo, luego estuve también como consejero dentro de la Casa del Actor, y me angustió mucho porque a ver ahora quién va a cuidarla".

Jorge Ortiz de Pinedo expresó estar sorprendido por su partida.

"Estoy verdaderamente desencajado, estaba grabando "Una familia de diez" y bueno, me impresionó tanto que hasta hice corte a comer, porque no me repongo. Es impresionante todo lo que está pasando porque si te fijas en 20 días se nos han ido Lucho Gatica, Rosenda Monteros, Lourdes Deschamps, Fernando Luján y ahora Maty Huitrón. Yo creo que es un momento verdaderamente tremendo para el ambiente artístico teatral de México. Son gente con una carrera, un prestigio y un cariño por parte de la gente que los hemos conocido y con quienes hemos compartido el escenario".

Ortiz de Pinedo recordó que ella y su madre fueron grandes amigas y que su trabajo deja huella en la escena artística.

ACTRIZ, DESDE LOS 15 AÑOS

La actriz Maty Huitrón, quien fuera presidenta vitalicia de la Casa del Actor, falleció el lunes a la edad de 82 años, confirmó Yolanda Morales, titular de Prensa y Relaciones Públicas de la producción de Carla Estrada.

Maty Huitrón perteneció al elenco de actores de la llamada Época de oro del cine mexicano. También trabajó en las teleseries "Amor real", "El privilegio de amar", "Lazos de amor" y "Vivo por Elena", entre otras producciones de Televisa.

Huitrón comenzó su carrera como actriz desde los 15 años trabajando en cintas como "Mi papá tuvo la culpa" en 1953. Compartiendo créditos con Meche Barba, Fanny Kaufman "Vitola" y Antonio Aguilar.

Su trabajo en telenovelas fue donde ella brilló. Participó en títulos como "Lazos de amor" (1995), "El privilegio de amar" (1998) y más recientemente "Pasión" (2007), telenovela producida por su hija Carla Estrada.

Dirigió La Casa del Actor por más de 25 años, puesto en el que quedó a cargo tras la muerte de Mario Moreno "Cantinflas". El recinto que funge como asilo para personajes que fueron parte del mundo artístico.

EL DOLOR DE DEJAR LOS ESCENARIOS

Fue en 2014 cuando la actriz y presidenta vitalicia de la "Casa del Actor", Maty Huitrón, tuvo que dejar los escenarios, decisión con la que terminó una carrera que inició desde los 15 años pero que debía tomar, pues su vida corría riesgo por un enfisema pulmonar.

"Desde hace tres años comencé a sentirme mal, sentía cansancio, me faltaba el aire y me dolía la cabeza, cuando fui al médico me dijeron que tenía un enfisema pulmonar", dijo Huitrón en 2017.

Este padecimiento fue resultado de haber fumado durante más de 35 años. Lloró mucho al saber la noticia y tuvo que pasar por un proceso de resignación que era difícil por tener que dejar de trabajar.

"Imagínate para alguien que lleva más de 60 años en esto lo difícil que es no volver a hacerlo, han sido momentos difíciles, de hacerme a la idea de que o hago esto o no lo cuento, así que no me queda más que hacer lo que dice el médico, aunque eso deje mi carrera como actriz de lado", detalló.

La también madre de Carla Estrada explicó que pese a que llevaba una vida normal y tranquila debía estar las 24 horas del día conectada a un tanque de oxígeno.

"Me han ofrecido obras de teatro y telenovelas pero ya no puedo hacerlas, porque olvido cosas. Poco a poco me he ido retirando yo sola, primero por el oído, hace 10 años fui con un mal médico que me mal recetó y por tanta medicina me vino un derrame al oído y ya no escucho bien con el oído derecho", señaló.

FOTOGRAFÍA INMORTAL

El fotógrafo Nacho López hizo inmortal la imagen de la joven actriz que es asediada por hombres cuando caminaba por Madero, en el Centro Histórico en 1953.

En la portada de la antología de crónica "A Ustedes Les Consta", de Carlos Monsiváis, aparece la fotografía de una mujer caminando por una calle -notablemente molesta- y detrás de ella varios hombres mirándola. Es una imagen en blanco y negro emblemática en nuestro país. La mujer que aparece allí es Maty Huitrón, quien fuera actriz, modelo y al final de su vida, directora de La Casa del Actor.

En 2018, Maty recordó en una entrevista la curiosa historia de esta fotografía, que es parte de la serie titulada "Cuando una mujer guapa parte plaza en Madero", del fotógrafo Nacho López, capturada en las calles de la Ciudad de México en 1953.

"Fui la madrina de la revista Siempre! y en el primer número viene todo un reportaje donde salen mis fotografías. Yo comenzaba mi carrera y me dijo Pagés Llergo (quien fuera el fundador de la revista) porque todo el tiempo he sido amiga de periodistas y Pagés dijo que me hicieran un reportaje a mí, Martina, todavía ni me llamaba "Maty", entonces le respondí que bueno, y llegamos a El Caballito, Allí el fotógrafo Nacho López me dijo "Martina déjame ir a buscar rollos, se me olvidó comprar" y le respondí que no se tardara.

"Yo toda la vida andaba en pantalones y ese día me puse vestido y pues Nacho me dijo 'vete caminando al mercado, allá te veo' y fue así como tomó las fotos. Dicen que en la foto me veo muy seria, pero iba yo así de ¡Dios mío! (por el asedio de los hombres). Al llegar al mercado Nacho llegó atrás de mí y yo '¡Oye Nacho, no te mides, no sabes todo lo que me dijeron!'", recordó.

Lo que hoy es una serie de fotos muy importante y replicada por todos lados, significó para Maty dos horas de sufrimiento pues además, contó, aún era muy joven.