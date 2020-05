Lamentan famosos la muerte de Yoshio

Varios artistas, como Verónica Castro, Yuri, Manoella Torres, Sergio Mayer, se pronuncian en sus redes sociales ante el fallecimiento del cantante

Noroeste / Redacción

El cantante Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, murió la tarde de este miércoles luego de permanecer cerca de diez días hospitalizado por complicaciones causadas por Covid-19.

Las redes sociales han servido para que algunos artistas amigos de Yoshio se pronuncien ante su muerte, cantantes y actores han dedicado un mensaje.

De las primeras en hacer público su mensaje fue Verónica Castro, quien agradeció al cantante por su voz.

"Amigo querido gracias siempre por los regalos con tu voz hermosa ahora desde el cielo YOSHIO", compartió la actriz y conductora en Twitter, acompañado de un video de una presentación del artista.

Amigo querido gracias siempre por los regalos con tu voz hermosa ahora desde el cielo YOSHIO 🙏🙇🏻‍♀️✝️❤️ pic.twitter.com/MQdC6fyqgt — Verónica Castro (@vrocastroficial) May 14, 2020

Mientras que Sergio Mayer lo catalogó como un padre ejemplar y una gran persona.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Yoshio, gran persona y talentoso cantante mexicano. Fue un padre ejemplar, deja un gran legado familiar y artístico", publicó el diputado y empresario Mayer en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, la cantante estadounidense Manoella Torres mostró su tristeza ante la partida de su amigo: "Me siento destrozada con tu partida querido Yoshio, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano".

Me siento destrozada con tu partida querido Yoshio, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano. @YoshioOficial pic.twitter.com/4Ve0oMbyhi — Manoella Torres (@Manoella_Torres) May 14, 2020

La intérprete del regional Aída Cuevas escribió en Twitter que sus oraciones estarán con la familia de Yoshio, además de desear que descanse en paz.

"Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte", dijo.

Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tendré a tu hermosa familia en mis oraciones. Descansa en paz querido Yoshio 💔 pic.twitter.com/bIaQ0S1yM1 — Aída Cuevas 🇲🇽 (@AidaCuevas) May 14, 2020

Mientras que Yuri pidió a Dios por él.

“No tengo palabras... maestro @YoshioOficial el mundo hoy pierde a un gran esposo, padre, ser humano y un extraordinario cantante. #padrecelestial recíbelo como se reciben a los grandes, #descansaenpaz #samurai”.

Susana Zabaleta se pronunció ante la muerte de su colega en redes sociales: "¡Hasta pronto, #Yoshio! Gracias por tantas canciones, por tanto amor a la música. 'Lo que pasó, pasó...' Pero quedas en la memoria musical de nuestro México".

¡Hasta pronto, #Yoshio! Gracias por tantas canciones, por tanto amor a la música. ♥️ “Lo que pasó, pasó...” Pero quedas en la memoria musical de nuestro México. Un fuerte abrazo a toda tu familia. QEPD pic.twitter.com/xSq4j8DwuC — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) May 14, 2020

Otros como Alfredo Adame, Carlos Cuevas y Gustavo Adolfo Infante también escribieron sus condolencias.