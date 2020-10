Landau sabía de investigación contra Cienfuegos desde agosto del 2019 [VIDEO]

"Estaba al tanto de la acusación contra Cienfuegos desde el año pasado [...] Me enteré de ello el primer día que llegué a México [16 de agosto del 2019] como Embajador y dije: 'Dios mío. Esto es una enorme bomba de tiempo que está haciendo tic-toc'. ¡Pero no podía ni siquiera discutirlo con mi agregado militar en la Embajada porque era información de un Gran Jurado!", externó Landau

Carlos Álvarez

MÉXICO._ A pesar de que el 15 de octubre del 2020, el embajador estadounidense Christopher Landau informó a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respecto a la detención en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, del General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el diplomático de EU sabía de la investigación contra el alto mando militar desde el 16 de agosto del año pasado.

Así lo dijo Landau el miércoles, al ser cuestionado sobre el tema, durante un seminario en línea organizado por el Baker Institute de la estadounidense Universidad de Rice.

"Estaba al tanto de la acusación contra Cienfuegos desde el año pasado [...] Me enteré de ello el primer día que llegué a México [16 de agosto del 2019] como Embajador y dije: 'Dios mío. Esto es una enorme bomba de tiempo que está haciendo tic-toc'. ¡Pero no podía ni siquiera discutirlo con mi agregado militar en la Embajada porque era información de un Gran Jurado!", externó Landau.

"Es muy difícil que los mexicanos confíen en nosotros cuando no saben lo que está sucediendo, con qué información contamos. Y es muy difícil para nosotros si no sabemos en qué grado podemos compartir esta información con nuestros colegas mexicanos", señaló el embajador estadounidense.

El pasado 17 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), que aclare su participación en el caso del General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018), alias de “El Padrino” o “Zepeda”.

El mandatario mexicano aseguró que en su Gobierno ya no operan las agencias de inteligencia estadounidenses como sucedió con el operativo “Rápido y Furioso” en el que se introdujo de manera ilegal armas a México. Incluso, el político tabasqueño afirmó que la DEA estaba “metida” en la Secretaría de Marina (SEMAR).

“Deberían los de la DEA Informar de su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con [Genaro] García Luna, como con el general secretario del sexenio pasado, y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo en la introducción de las armas en el operativo de ‘Rápido y Furioso', que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos”, indicó López Obrador.

Desde San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que durante otras administraciones las agencias de inteligencia extranjeras actuaban con absoluta libertad en territorio mexicano e, incluso, coordinaban los operativos.

“Y ese fue un plan gubernamental, conjunto, el Gobierno de Estados Unidos, el Gobierno de México, claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos, no se cuidó la soberanía de nuestro país”, acusó López Obrador.

López Obrador reprochó que los ex presidentes hayan permitido este tipo de acciones y advirtió que no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos “que solo corresponden a los mexicanos”, ya que en este caso no se cuidó la soberanía del país.

“Ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda la intromisión de esas agencias en México porque sin duda ellos operaban. Entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían, claro, se lo permitían. Imagínense aceptar que metan armas para enfrentar a la delincuencia organizada”, explicó.

El político tabasqueño refirió que Donald Trump le ha ofrecido ayuda durante las crisis de seguridad, sin embargo, el mandatario mexicano dijo que “nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia”. Ante esto, aclaró que el presidente de EU “no lo hace con la intención de quererse meter a México, sino para ayudar”.

El presidente recordó cuando el 9 de febrero del 2017, elementos de la SEMAR mataron a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el “H2” -presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva-, en un domicilio particular ubicado en la calle Cardenal, casi esquina con Prolongación Universidad, de la colonia Ampliación Lindavista, en Tepic, Nayarit.

“Eso ya se terminó, eso ya se hizo a un lado [las masacres] y lo mismo en la injerencia de las agencias extranjeras en nuestro país. Que haya cooperación, tiene que haber cooperación, pero no que vengan a manejar los operativos en nuestro país”, aseveró el mandatario mexicano.

NO SE PUEDE JUZGAR A LA SEDENA POR CASO DEL GENERAL CIENFUEGOS: AMLO

Por otra parte, al concluir la supervisión del programa Sembrando Vida, en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca, López Obrador descartó que vaya a realizar una “limpia” en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que aguardará “hasta que sepamos quiénes participaron”.

El presidente agregó que los generales que estuvieron bajo la administración de Cienfuegos Zepeda no pueden ser recriminados o vinculados a actividades ilícitas, debido a la existencia de estructuras en la Sedena, “hay escalafón, ascensos”.

“Yo tengo que esperar a que se presenten las pruebas y no se puede juzgar a priori por un mal comportamiento. En el caso que se demuestre, si él resultara responsable no es lo mismo la conducta de el general secretario Cienfuegos, que una institución como la Secretaría de la Defensa”, indicó el mandatario nacional.

El político tabasqueño añadió que él mismo retirará de su cargo y someterá a juicio a oficiales que resulten cómplices del ex mando militar, siempre y cuando lo determinen las investigaciones.

“Se tiene que cumplir con la ley. No debe haber impunidad. Nosotros no vamos a proteger a nadie”, resaltó.

Respecto a las implicaciones que pudiera tener el ex presidente Enrique Peña Nieto en el caso, comentó que “son cosas que saldrán de la investigación”, al igual, que lo relacionado con Genaro García Luna y al ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

“Lo que sin duda está mal es que haya importantes funcionarios de México, que tienen que ver con la seguridad del país, detenidos, acusados de vinculación con el narcotráfico”, dijo López Obrador, quien destacó, además, que su administración no investigó a Cienfuegos Zepeda porque no existía una denuncia, ni información para llevarla a cabo, “Nosotros no incurrimos a nadie y no le damos impunidad a nadie”, señaló.

Asimismo, el presidente agregó que el actual titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval González, le comentó que “no se tenía esa impresión de que el secretario [Cienfuegos Zepeda] estuviera involucrado en este asunto”, por lo que llamó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a realizar una introspección sobre su actuar e intromisión en los asuntos de seguridad del país.