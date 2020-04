Landau y PentÃ¡gono urgen a salvar cadenas de suministro en AmÃ©rica del Norte

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, urgió salvar las cadenas de suministro entre EU, Canadá y México ante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), sin embargo, el diplomático estadounidense aseveró que le parece "miope" decir que los efectos económicos no importan ante la salud de los trabajadores.

"Estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro entre Estados Unidos, Canadá y México que se crearon a través de las últimas décadas", expresó Landau este martes 21 de abril, en su cuenta de la red social Twitter.

"El problema es que ya no tienes 'trabajadores' si cierran todas las empresas y se van para otra parte. Por supuesto que la salud viene primero, pero me parece miope sugerir que los efectos económicos no importan [...] Hay que proteger la salud sin destruir la economía. No es imposible", abundó el embajador.

El diplomático señaló que las cadenas son producto de décadas de trabajo en los tres países de Norteamérica y que si los Gobiernos no se coordinan, las cadenas se van a esfumar.

"Es muy triste ver el mundo como un juego de suma cero. Yo estoy aquí para buscar soluciones ganar-ganar. En ambos lados de la frontera, inversión=empleos=prosperidad", manifestó.

The US is now actively urging Mexico to reopen factories closed due to its #Covid19 emergency declaration of March 30th. Yesterday, the Pentagon said this is affecting major prime DOD contractors. This, while #Covid19 deaths have been reported at Mexico’s maquila export factories pic.twitter.com/XdNWxw74Re