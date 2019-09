MÚSICA

Lanza el sinaloense José Madrid el tema 'Alicia'

El cantante sinaloense radicado en Los Ángeles, busca con la música una conexión profunda con la audiencia, actualmente promueve su obra en plataformas digitales

Nelly Sánchez

Cada vez que el culiacanense José Madrid compone, produce o crea música, busca una conexión profunda con la audiencia. Lo hacía desde pequeño, como cuando a los 4 o 5 años, que su papá viajaba a congresos de medicina, le hizo la canción Buen viaje, para sentir un poco de consuelo.

Ahora, a sus 31 años, que se está consolidando como artista en Estados Unidos, busca conectarse con su público hispanohablante al presentarle su más reciente sencillo "Alicia", que está disponible en todas las plataformas digitales.

"Cuando he tocado o escrito, me aproximo a buscar consuelo de cosas de la vida, más allá de todo lo que he logrado en mi carrera, en Los Ángeles, en Boston, desde que decidí envolverme en esta industria, y siempre ha sido en la búsqueda de crear esa canción, esa producción, esa obra con la que la mayor parte de las personas se puedan relacionar", comparte vía telefónica desde Los Ángeles.

"Quisiera crear algo así de grande como Rapsodia Bohemia, algo a ese nivel de relación y todavía lo estoy persiguiendo. La música me ha dado consuelo, muchas alegrías, me está dando algo que persigo no nada más un sueño, sino un objetivo ya muy personal de conexión con una audiencia.

Alicia es su segundo sencillo en español, es una balada de amor con una producción electrónica y orquestal que inicia con una guitarra acústica y varias voces en armonías, que luego dan paso a la voz de Madrid, que en analogías y poemas habla del gran amor que siente por ella.

"La idea de 'Alicia' surge en Boston, cuando estaba en Berklee, a raíz de una relación que terminó abruptamente, yo siempre quise capturar lo que sentí por ella, y a pesar de que la historia tiene un final triste, la canción se sitúa en un momento de felicidad, de dos personas atraídas, locas por cada una, en la que solo hay esperanza, una visión al futuro".

Antes, lanzó el sencillo “Por siempre y otro día más”, una balada electrónica llena de energía, que habla sobre la posibilidad de un amor que perdurará a pesar de cualquier cosa.

Los inicios

José Madrid, nació en Culiacán, es el primer hijo de Mela Sánchez y el médico José Ramiro Madrid Franco y desde muy pequeño tuvo una inclinación hacia la música, por lo que sus padres decidieron que tomara clases particulares de piano desde los 4 años.

Tocó con algunas bandas locales de la ciudad, como Los Plebes Y Elsinor, pero en 2010 llegó la gran oportunidad de su vida: Berklee College of Music le ofreció una beca para estudiar en su escuela, ubicada en Boston, a donde partió el año siguiente.

"Berklee a mí me cambió la vida, es una escuela increíble, la mejor escuela de música del mundo, yo soy una persona competitiva y me gusta levantar mi nivel y que me hubieran contactado me dio mucha alegría, el tiempo que estuve allá sobrepasó mis expectativas, fue increíble, conocí mucha gente, terminé yendo a Londres, realmente cambió mi vida para bien, estoy muy agradecido con la experiencia".

En Berklee, se graduó de la carrera de Ingeniería y Producción Musical, y considera que fue una fortuna estudiar con maestros como Susan Rogers o Enrique González Müeller.

En ese tiempo también fue productor de muchos sencillos, incluyendo los suyos, y entre otros para artistas como Rozen, Guro Elverhoei, Javier Sánchez y Hana Oceans, cuyo disco que le grabó y produjo tiene actualmente más de dos millones de plays en Spotify y fue el que lanzó la carrera de la artista.

Al terminar sus estudios, partió a Los Ángeles, en donde radica actualmente y se dedica a producir música para artistas de alto perfil como Greg Piccionelli, Rozen, y su propio proyecto como solista.

Ha tenido algunos lanzamientos en conjunto con el remixer de video juegos Rozen, como "Saria's Elegy", una balada basada en la música del videojuego "The Legend Of Zelda", la cual habla sobre lo que el héroe del tiempo siente al perder a su amiga de la infancia.

Actualmente se encuentra promoviendo su proyecto en español en Los Ángeles, abriéndose paso también como cantautor en el género de la balada pop.

Recientemente tocó en el acoustic lounge de la Organización de Derechos de Performance "BMI", en el famoso "Hotel Café" en Hollywood.

Sinaloa es su casa

También tiene la idea de compartir su música en Sinaloa.

"Tenemos planeado dar unos conciertos el próximo año, queremos sacar música con algunos sinaloenses, y como es mi primera aventura en español, necesito tener dos tres canciones más antes de lanzarme", adelantó.

"Pero Culiacán es mi casa y todo lo que escribo tiene reflejo de Sinaloa, no regionalmente, pero sí de mi niñez y adolescencia, aparte mis estudios profesionales los viví allá, obviamente mis amigos, mi familia. La gente de Los Ángeles es mi segunda familia".

PARA SABER

Tomó cursos de producción en Londres con Hugh Padgham y David Hentzchel, en los estudios "Real World Studios" y "Abbey Road".

EN ESPAÑOL

Al ser mexicano, a José Madrid le interesa llegar a su público hispano, por lo que se ha dedicado a producir, arreglar y lanzar una serie de baladas clásicas en español, como el cover de “¿Por qué te conocí?” del último disco de Luis Miguel, que sacó junto con Luis Pablo Tamayo, otro sinaloense que se abre paso en la industria en la Ciudad de México, con quien además grabó el cover “Sexo, pudor y lágrimas”, de Aleks Syntek, en una versión bilingüe con la ukraniana Zora Urbanyi.

REDES SOCIALES:

Facebook: josemadridmusic

Instagram: josemadridmusic

Twitter: josemadridmusic