Lanza IEES convocatoria para ser consejeros distritales y municipales para la elección del 2021

Antonio Olazábal

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa lanzó una convocatoria abierta para la ciudadanía que desee ocupar un puesto como consejeros distritales y Municipales, las bases se emitieron hoy luego de que el pleno del IEES aprobara los requerimientos.

Las personas interesadas deberán entregar su documentación entre el 17 de septiembre y 9 de octubre del presente año en las oficinas del IEES que se ubican en Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, el horario para entregar las solicitudes serán desde las 8:00 hasta las 15:00 horas.

De ser necesario, dentro del período de vigencia de la convocatoria, la Comisión de Organización y Vigilancia Electoral analizará la pertinencia de la habilitación de sedes en cabeceras municipales donde se considere necesario, con la intención de acercar los centros de recepción de documentos a las personas aspirantes a ocupar las presidencias o consejerías electorales.

Cargos y periodo a designar son de presidencias y consejerías electorales propietarias y suplentes generales que integrarán los 24 consejos distritales y 12 consejos municipales electorales. Serán designados para el proceso electoral 2020-2021.

Entre los requisitos que requiere el IEES están tener la ciudadanía sinaloense y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener más de veinticinco años de edad el día de su designación, estar inscritas en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía vigente, contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones.

También está el no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postuladas a una candidatura, en los cinco años inmediatos anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido u organización política en los tres años inmediatos anteriores a la designación; gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter culposo, entre otros.

Para los interesados deberán presentar una solicitud de registro, con firma autógrafa, especificando con claridad el cargo al que aspira: presidencia, consejería electoral, o para ambos cargos, conforme al formato que se encuentra disponible en la página web del Instituto: www.ieesinaloa.mx.

También deberá presentar su Currículum Vitae con fotografía tamaño infantil reciente; el cuál deberá contener, entre otros datos, nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, electoral, política, docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, participación comunitaria o ciudadana y en todos los casos, el carácter de dicha participación, conforme al formato que se encuentra disponible en la página web del Instituto, entre otros requerimientos que están en la convocatoria del organismo.

La revisión de los expedientes se realizará del 19 al 29 de octubre y los resultados de quienes podrían ocupar un lugar dentro del instituto serán publicados el 30 de octubre del 2020; posteriormente se realizarán entrevistas del 5 de noviembre al 5 de diciembre del 2020 y será del primero al 15 de enero del 2021 cuando empiecen a salir los perfiles seleccionados.