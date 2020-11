MÚSICA

Lanza María Campos el disco Santo Entendimiento

La artista argentina espera pronto visitar México, ya que es una apasionada del regional mexicano, principalmente del mariachi

Leopoldo Medina

Pese a la pandemia, la cantante argentina María Campos, continúa creando más música para sus seguidores, la cual comparte en sus redes sociales, lanzando esta vez el tema Santo Entendimiento.

Vía telefónica desde Argentina, la intérprete compartió que si bien la ha pasado mal por estar más de siete meses encerrada, ha tratado de ser lo más positiva y creativa posible, situación que la ha sensibilizado un poco más, de hacer una pausa en su vida personal, estableciendo prioridades.

“Esta pandemia me ha llevado a establecer prioridades, a analizar lo que quiero y lo que no en mi vida, llevándome a recetear mi vida a la fuerza, encontrándome más fuerte conmigo misma, eso me permitió escribir mucho, como una manera de aprovechar todo el tiempo que tenía”, señaló la cantante.

Santo Entendimiento comentó, es el segundo disco en su carrera profesional, del cual se desprende el sencillo “Sí llegó el amor”, el cual también tiene videoclip, por lo que se encuentra de compartir un poco de alegría ante esta difícil situación que se vive actualmente.

“Hoy lo que más quisiera es poder salir a cantar mis temas sobre un escenario,es lo que más añoro, y extraño esa calidez del público, que finalmente es lo que le da más sentido a todo lo que hago, porque de nada serviría escribir canciones y quedarmelas, cuando lo que más quiero es compartirlas” destacó.

La intérprete de temas como Vete de mi, Esos besos, y La Regalada, compartió además, que la magia de estar en el escenario no se compara con nada, dejando en claro que la música es su vida.

Santo Entendimiento explicó, es un disco el cual ofrece una fusión de ritmos, que van desde el Bolero, el Rap, Reguetón, y un poco de Rock, es un disco variado, con arreglos e intenciones en los que en cada tema comparte sus vivencias, con las que pueda el público identificarse.

Campos señaló que a diferencia del primer disco, éste tiene mucho más de Rap y Hip Hop, compuesto por 10 temas, todos compuestos por ella, letra y música, lanzándose desde hace tiempo, algunos sencillos, los cuales ya se pueden escuchar en Spotify.

Agregó que, para este segundo disco, lo principal fue no perder esa inocencia que caracterizó al primer disco, buscando ofrecer con ello una propuesta distinta, pero conservando ese estilo que la distingue, creando así una producción genuina, original, con el objetivo de que gustara al público.

“Estoy contenta con el resultado, se cumplieron todas las expectativas, trabajé bajo presión, pero el resultado lo vale, y este disco me devolvió algo muy bonito a través de la gente”.

Su música, explicó, invita al público a desahogarse, a lidiar con un mundo de emociones complejas, pero de la manera más amable, con música, la cual sirve como ese medicamento idóneo para liberarse, de encontrar esas respuestas que calmen su alma.

“Mi objetivo en la música es compartir lo que soy, creo que esos momentos en el escenario, ese amor entre el artista y el público, es una magia fascinante, es donde me siento menos sola, amor esos momentos, compartir lo que soy es mi meta” indicó.

Respecto a si ha tenido la oportunidad de visitar México, la argentina señaló que aún no, y que este año tenía programado visitar el país, pero por cuestiones de la pandemia, pero espera pronto retomar su gira de promoción y visitar México.

“México para mi es muy importante,porque una de las música que me ayudó a desarrollar mi propio estilo fue la de el Regional Mexicano, y todo lo que hizo José Alfredo Jiménez me llegó muy fuerte, igual que el tango, escucho mucha música ranchera, y es un género que me canta y sigo escuchando hasta el día de hoy, y que me invita a escribir, a cantar, por lo que me muero de ganas por conocer México”.

Resaltó que le encantaría cantar algo con mariachi, género que no descarta en un futuro hacerlo en algunos de sus próximos discos, agregando así algo más a su contenido musical.

Campos compartió que, entre sus próximos proyectos, se encuentran continuar con la promoción de este segundo disco, además de que ya se encuentra trabajando en el que será su tercera producción, esperando pronto lanzar el primer sencillo de esta nueva producción prevista para el 2021.

También dijo, está ya en la preparación de un nuevo videoclip para ese segundo disco, entre otros proyectos que espera realizar a principios de año.

Con una experiencia en la música desde los 15 años edad, Maria Campos ha encontrado en ella el mejor sentido a su vida, y aunque en sus inicios empezó como una artista independiente, el destino y su talento la han acercado a las puertas correctas, que le han permitido hoy en día ser una artista sólida, con reconocimiento y trayectoria en su país.

“Creo que la evolución que he vivido estos años, desde mis inicios, ha permitido ser la artista que soy hoy en día, sumando más experiencias, como el haber sido llamada para interpretar el tema de una novela protagonizada por las mejores siete actrices de Argentina, es para mí un logro importante”, resaltó.

Destacó que, desde sus inicios, hasta hoy en día, la respuesta del público ha sido positiva, aspecto que la motiva a seguir trabajando en su música, esperando se convierta en un legado musical.

“Lo mejor que me ha dado la música es contención, ha sido mi compañera, con ella ha bailado, cantado, abriendo mis emociones llevando mis sentimientos a las letras, y agradezco enormemente a todos aquellos que disfrutan mi música, y solo espero disfruten de ella tanto como yo hacerla para ellos”, señaló.

Sus redes sociales

Facebook: María Campos Música

Instagram: @lamaríacampos

YouTube: María Campos