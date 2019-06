Lanzan canción nunca antes oída de Freddie Mercury

Universal Music dijo que el tema, "Time Waits for No One", se grabó originalmente en 1986 para el álbum conceptual del musical Time con el músico Dave Clark

Noroeste / Redacción

20/06/2019 | 12:35 AM

Freddie Mercury Foto: Internet

Una canción nunca antes oída del difunto vocalista de Queen, Freddie Mercury, salió a la luz este jueves. Universal Music dijo que el tema, "Time Waits for No One", se grabó originalmente en 1986 para el álbum conceptual del musical Time con el músico Dave Clark. También se lanzó un video musical de la canción con imágenes hasta ahora inéditas de la actuación de Mercury, grabada en abril de 1986 en el Teatro Dominion de Londres. Mercury murió de una neumonía relacionada con sida en 1991, a los 45 años. El cantante fue objeto de la exitosa película biográfica Bohemian Rhapsody, que le mereció a Rami Malek el Óscar al mejor actor, citó milenio.com. El filme también ganó Premios de la Academia a la mejor edición de sonido, mejor Mezcla de sonido y Mejor edición. Ver esta publicación en Instagram Monday blues? Stay inside and cozy up to #BohemianRhapsody on Blu-ray and DVD. Link in bio. Una publicación compartida de Bohemian Rhapsody (@bohemianrhapsodymovie) el 18 Feb, 2019 a las 9:04 PST #Freddie Mercury

#UNIVERSAL MUSIC

