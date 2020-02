Lanzan convocatoria para designaciÃ³n de cuatro consejeros del INE

Lanzan convocatoria para designación de cuatro consejeros del INE

A partir de hoy y hasta el 28 de febrero, la Cámara de Diputados estará recibiendo la documentación de los aspirantes al cargo, los cuales estarían vigentes en el periodo del 4 de abril del 2020 al 3 de abril del 2029

Karen Bravo

CULIACÁN._ La Cámara de Diputados abrió la convocatoria de elección para la designación de cuatro nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral.

A partir de l8 y hasta el 28 de febrero estará vigente la recepción de documentos de los aspirantes que quieran participar en el proceso para ser electos como consejeros.

Los requisitos son ser ciudadano de nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, tener más de 30 años de edad, experiencia mínima de cinco años, título profesional de licenciatura, no haber sido condenado por algún delito a menos salvo que haya sido imprudencial, no haber sido candidato o candidata o haber ejercido cargo de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación, no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación, no haber sido integrante del Servicio Profesional Electoral ni ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal ordinario.

Los documentos serán evaluados para seleccionar a cinco aspirantes por cada puesto vigente, en este caso serían en total 20 personas. Es decir, serán elaboradas cuatros listas y dos de ellas contendrán únicamente a aspirantes mujeres para la selección de los cuatro cargos.

El 24 de marzo, la Junta de Coordinación Política publicará a los seleccionados en la Gaceta Parlamentaria.

Seis días después, el 30 de marzo será sometido a votación en el pleno. En caso de que las propuestas no alcancen la mayoría calificada de dos terceras partes serán devueltas a la Jucopo para que se hagan los consensos necesarios y se volverá a votar el 1 de abril.

La entrega de documentación será del 18 al 28 de febrero, de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, se deberá acudir personalmente o un tercero con una carta poder notariada en el Salón de Protocolo del edificio “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El periodo a cumplir de los cuatro seleccionados a consejeros y consejeras será del 4 de abril del 2020 al 3 de abril del 2029.