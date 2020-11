Lanzan convocatoria para ingresar al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Municipal de Culiacán 2020

El cierre de registros será el jueves 12 de noviembre antes de las 13:00 horas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Se dieron a conocer los pormenores de la convocatoria para elegir a los nuevos miembros al Salón de la Fama al Mérito Deportivo Municipal de Culiacán 2020, el cual tendrá como escenario el Teatro Griego del Parque Culiacán 87, este próximo 11 de diciembre.

El director general del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdec), Carlos Octavio "Larry" Lara Cebreros, acompañado del director y del presidente del Comité Elector del Salón de la Fama, Salvador Hernández Garay, y David Velázquez Robles, respectivamente, dijo que el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, aprobó la ceremonia de entrega de este galardón, cuidando las recomendaciones de las autoridades de Salud para evitar contagios del Covid-19.

"Jesús Estrada Ferreiro nos reiteró que un evento de esta envergadura no puede quedar sin efecto, sobre todo cuando se trata de llevar a la posteridad logros y hechos deportivos de culiacanenses que colocaron muy en alto el nombre de Culiacán en los últimos 15 años anteriores a su entronización", explicó el titular del órgano rector del deporte en Culiacán.

"Por eso agradezco al Presidente Municipal este gran apoyo que nos está facilitando para este y para otros eventos como el Premio Municipal del Deporte y otros de suma importancia, claro con una logística bien instrumentada por el personal del Imdec y dependencias que apoyarán la realización de este evento que se llevará a cabo en el Teatro Griego al aire libre como la medida principal ante esta pandemia que seguimos viviendo".

El presidente del Comité Elector del Salón de la Fama, David Velázquez Robles, invitó a quienes tengan los méritos para participar en esta elección para ocupar un lugar en el salón de los inmortales, que se registren en tiempo y forma.

Informó que aunque no lo han hecho oficial, ya son 14 los aspirantes los que buscarán ser entronizados, tal es el caso de la ex voleibolista internacional con participación en tres Juegos Olímpicos, Hilda Gaxiola; el ex seleccionado mundialista, Jared Francisco Borgeti Echavarría; el periodista gráfico profesional, Moisés Juárez, y el ampáyer profesional, José Ignacio Larrañaga.

La lista de aspirantes la completan el cronista deportivo Jorge "Caifán" Niebla, el atleta Miguel Alarcón, el entrenador de softbol Jorge Germán "Chino" Corvera Rojo, las jugadoras de softbol Elisa Carrillo Rosas, Micaela Mendívil y Jazmín Rábago Espinoza; asimismo, el futbolista amateur, Miguel Dimopulos Ruiz, los promotores deportivos Héctor Jesús Avendaño León y Francisco Ocaña Espinoza.

Por su parte, el director del Salón de la Fama, Salvador Hernández Garay, recalcó a todos los aspirantes al Salón de la Fama que la entrega de la documentación deberá realizarse de forma digital, o sea en disco, anexando documentación probatoria con nueve copias de los comprobantes que lo acrediten para ser tomados en cuenta a participar como candidatos, mientras que su registro oficial con firma y sello deberán realizarlo de forma personal y en físico.

La convocatoria establece que todas las asociaciones, comités, ligas, clubes deportivos, instituciones educativas, organismos públicos y privados y sociedad en general podrán presentar propuestas de candidatos a ser miembros del Salón de la Fama al Mérito Deportivo de Culiacán 2020 a más tardar el jueves 12 de noviembre antes de las 13:00 horas, cuya ceremonia de entronización tendrá lugar en el Teatro Griego el próximo 11 de diciembre.

Explica el documento que tendrá derecho a participar en las categorías de deportista, entrenador, juez o árbitro, periodista deportivo, promotor y patrocinador e integrantes del cuerpo técnico y se considerará su participación en cualquier rama deportiva, amateur o profesional, además de ser originarios o comprobar residencia mínima de 20 años en el municipio de Culiacán, demostrando en ese lapso su trayectoria y méritos en cualquiera de estas modalidades.

El Comité de Selección analizará cada una de las propuestas que se hagan llegar y sobre las bases de sus conclusiones, elaborarán las listas de candidatos, que serán sometidos a consideración y votación del Comité Elector el 27 de noviembre cuando se lleve a cabo la elección.