Lanzan en Facebook trivia inspirada en canción de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Los memes están imparables en redes sociales en torno al tema Dime cómo quieres

Fernando Espinoza

Más de 21 millones de reproducciones ha acumulado el tema Dime cómo quieres desde su estreno en Youtube, hace cinco días. Desde entonces los memes en torno a la canción y sus intérpretes Christian Nodal y Ángela Aguilar, rozando a la novia del cantante, Belinda, abundan en las redes sociales, tanto que en Facebook lanzaron un trivia para que cada usuario haga uno personalizado.

La app de trivias Colorix, que se juega dentro de Facebook, lanzó una dedicada al tema, donde puedes generar tu propio meme. Por otro lado, el tema musical sigue dando material para que los internautas suelten su creatividad con cientos de memes.

Cuándo Christian Nodal es bateado por Ángela Aguilar inchanceable bro i really feel that. pic.twitter.com/WWrtRHRxCv — 🎩 (@mynameisnarciso) November 17, 2020

Christian Nodal toda la canción / Ángela Aguilar pic.twitter.com/xyXAMl5P8u — Bryan (@Bryanlml3) November 13, 2020

Ángela Aguilar leyendo los comentarios. -No, pues gracias 😂 pic.twitter.com/67u0GUoxId — Yosoymanuelito (@Yosoymanuelito) November 17, 2020

-Y si te llevo a los tacosss 🎼 - Como quiera sé que no voy a lle nar 🎼 #AngelaAguilar pic.twitter.com/I52FIS9NsS — Piperto Tobillos frágiles (@piperto_) November 17, 2020

Christian Nodal y Ángela Aguilar, cantando juntos. Belinda: pic.twitter.com/pVjAM17LEX — Wero Turlay™ 🇲🇽 (@Wero_Turlay) November 13, 2020

Belinda escuchando la canción de Ángela Aguilar y Christian Nodal: pic.twitter.com/iq8SGS8lRd — Quelqu’un (@CarlosCis9) November 13, 2020

Belinda escuchando cantar a Ángela Aguilar con Nodal. pic.twitter.com/HCTxpjcEII — Enrique Socha (@EnriqueSocha) November 13, 2020

Jajaja se está muriendo de celos la belinda digo si es q de verdad ama a nodal y no lo está utilizando Christian nodal X Angela aguilar pic.twitter.com/smByKm6I1v — El compita (@elcompitaxd) November 12, 2020

Ángela Aguilar y Christian Nodal estrenan dueto y desatan memes

Buscan a una noruega

Cientos de internautas buscan a una usuaria de Youtube, que presume de ser noruega, y que dejó un comentario que confundió a muchos, pues no deja claro si está apoyando o menospreciando el talento y a la gente de latinoamérica.

La usuaria de nombre Aina Ingeborg escribió: "Hola soy de Noruega, un país con mejor calidad de vida que Estados Unidos y que cualquier país de América, pero me gusta la música latina porque es alegre y admiro a los latinos que a pesar de sus carencias económicas, ellos son felices y saben divertirse bien a pesar de que viven en la pobreza y no existe la educación pero sus (emoji de iglesia) son muy agradables".

Al parecer que la usuaria eliminó su comentario, pero hubo quienes se adelantaron y le tomaron captura de pantalla, misma que se viralizó en redes, y ahora cientos la buscan y publican en la sección de comentarios del video mensaje como " Like si no encuentras el comentario humilde de la Noruega", "ya casi se acaba la canción y no encuentro el comentario de la noruega", "Quién entró solo por la pinche Noruega clasista? Y de tanto buscar, y ver comentarios le gustó la canción", y "Todos llegando por un comentario de una Noruega que le costó 5 minutos escribir, Cristián y Ángela que duraron un montón haciendo la canción", entre muchos otros.