Lanzan llamado de auxilio desde ejido Los Huizaches: no tienen luz ni agua desde el lunes

José Abraham Sanz

Desde el lunes, una pequeña comunidad ubicada al sur de la ciudad e Culiacán no cuenta con energía eléctrica y por ende, las bombas no funcionan para proveer de agua a los habitantes.

El ejido se llama Los Huizaches y está ubicado pegado a la barda de la zona residencial La Primavera, pasando la carretera La Costera por la prolongación de la avenida Álvaro Obregón.

Rafaela del Carmen León Ojeda, quien es vecina del lugar, llamó para asegurar que está preocupada por la importancia de la energía en esta época en que las altas temperaturas están al máximo, pero sobre todo por la pandemia que atraviesa Culiacán por el virus Covid-19.

“Desde el lunes a las 4 de al tarde no hay luz”, señaló.

¿Y qué le han dicho en la CFE?

Haz de cuenta una computadora, que tenemos mucho trabajo y que en el transcurso, y así dicen, y en el transcurso (de 24 horas), y en el transcurso (de 24 horas) ya oiga, le dije, mejor deben de poner una computadora porque siempre dicen lo mismo.

El ejido, que constan de unas 30 casas, ya colinda con la mancha urbana al sur de la ciudad, pero aún son ignorados por las autoridades.

“Lo que yo quiero es que ya haya luz, porque si no hay luz no hay bomba aquí en el ejido, entonces no hay agua aquí en el ejido, entonces... y con esta cotingencia, oiga. Ese es el miedo más que tenemos todos aquí en el ejido, porque aquí no ha surgido ningún caso (de coronavirus)”, expresó.

Por las noches, explicó, hacen tendidos para dormir en los portales, afuera de las casas, para poder soportar las altas temperaturas, pero también para protegerse de las lluvias.

“Y aparte, y aparte, el refrigerador, se nos está echando a perder lo poquito que tenemos, ¿qué va a pasar con la comida?”, dijo.