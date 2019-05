Lanzan memes contra Vicente FernÃ¡ndez por declaraciÃ³n discriminatoria

Lanzan memes contra Vicente Fernández por declaración discriminatoria

Tras las declaraciones sobre su rechazo al trasplante de hígado que necesitaba, usuarios en redes sociales han castigado la postura del cantante a través de memes

Noroeste / Redacción

Tras las declaraciones que hizo Vicente Fernández respecto a que rechazó el trasplante de hígado que necesitaba, por temor a que el donante fuera homosexual o drogadicto, usuarios en redes sociales han castigado la postura del cantante a través de memes.

“Me querían poner el hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey’. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, le dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante, en entrevista para el programa De primera mano.

Los memes no solo lo involucran a él sino que su hijo, el cantante Alejandro Fernández, también salió afectado, pues muchas de las imágenes ponen en tela de juicio la sexualidad del intérprete de “Mañana es para siempre”.

En cuanto a Vicente Fernández se refiere, no ha expresado postura al respecto, ni de los memes ni de las notas que diversos medios de comunicación han lanzado tras la publicación del video de la entrevista, sin duda, los cibernautas se encuentran descontentos y lo expresan a través de los comentarios, donde no solo reprueban la postura homofóbica del cantante, sino que haya rechazado el trasplante cuando hay gente que tiene años esperando un donante.

“Lo que menos quieres en tu casa lo has de tener... moraleja, Alejandro Fernández... “Qué papá tan cruel homofóbico”, “Osea, neta, va a rechazar un hígado por eso?”. “Híjole. Eso no es porque es de otra época, eso ya es autosabotear su propia salud”, “El señor es de rancho, se ha pulido con la lana, pero lo ignorante no se le va a quitar por hermoso que cante! Ignorante, ni modo...!”, son algunos de los comentarios que se leen en el video de la entrevista que se encuentra en Youtube.