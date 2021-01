Lanzan tráiler de Godzilla Vs Kong, filme en el que participan Eiza González y Demián Bichir

Con el lanzamiento del tráiler del nuevo filme Godzilla vs. Kong, se acerca cada vez más el estreno del esperado enfrentamiento entre dos íconos de la cultura popular, en la nueva aventura épica.

En esta producción dirigida por Adam Wingard participan los actores mexicanos Eiza González y Demián Bichir quienes iniciaron el pasado 12 de noviembre una nueva aventura profesional al sumarse a “Godzilla vs. Kong”, el nuevo capítulo del universo cinemático de Warner Bros. Pictures y Legendary Entertainment, cuyo estreno estaba programado para el 22 de mayo de 2020 y que se canceló.

Con nueva fecha para finales de marzo, en el recién estrenado tráiler surge un choque de leyendas cuando se enfrenten en una espectacular batalla milenaria y que pone al destino del mundo a pender de un hilo.

Legends will collide. Watch the long-awaited official trailer for #GodzillaVsKong, coming to theaters and streaming exclusively on @HBOMax*.

*Available on @HBOMax in the US only, for 31 days, at no extra cost to subscribers. pic.twitter.com/ygUDjoXwT8