Lanzan tráiler de The Devil All The Time, con Holland y Pattinson

El filme dirigido por Antonio Campos llegará a Netflix en septiembre

Noroeste / Redacción

13/08/2020 | 11:56 AM

Tom Holland y Robert Pattinson. Foto: Tomada de telehit.com

Netflix lanzó este jueves el primer avance de “The Devil All The Time” (“El Diablo a Todas Horas”), protagonizado por Tom Holland y Robert Pattinson. Se trata de la película ambientada en un pueblo de Ohio y sus alrededores donde conviven “siniestros personajes”: Pattinson se encarga de dar vida a “Preston Teagardin”, un pastor profano y Holland al joven “Arvin Rusell”, quien lucha contra las fuerzas malignas que lo amenazan a él y su familia. “The Devil All The Time”, basada en la novela de Donald Ray Pollock, está ambientada entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, publicó informador.mx. “Presenta la imagen seductora y espeluznante de un mundo en el que la justicia se enfrenta a la corrupción”, dijo Netflix en un comunicado. Al reparto también se integran Jason Clarke, Riley Keough, Bill Skarsgård, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen y Sebastian Stan bajo la dirección de Antonio Campos. Se espera que la producción llegue a Netflix el 16 de septiembre de este año.

