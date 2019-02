PREMIACIÓN

En los 91 años de vida de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ha habido varias anécdotas y curiosidades

24/02/2019 | 12:29 AM

Este domingo 24 de febrero se celebra la 91 edición de los Óscar, considerada la fiesta más importante del cine. El Dolby Theatre se vestirá de gala para recibir a los nominados de esta edición de premios, que ha venido cargada de polémica por los múltiples cambios de última hora que ha tenido.

En los 91 años de vida de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ha habido varias anécdotas y curiosidades, como así premiadas que se han convertido en Historia del Cine, como Lo que el viento se llevó, Casablanca, Eva al desnudo, El Padrino, Amadeus, La lista de Schindler o El Señor de los Anillos.

Estos son 15 datos sobre los Óscar que todo cinéfilo debe conocer:

1.- BEN-HUR, TITANIC Y EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, LAS MÁS PREMIADAS

Las películas más premiadas, hasta la fecha, en los premios Óscar han sido Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El Señor de los Anillos: El retorno del rey (2003) con 11 estatuillas las tres. De todas, el filme de Peter Jackson fue el único que hizo pleno, logrando todos galardones a los que optaba.

2. EVA AL DESNUDO Y LA LA LAND, ROMPIENDO RÉCORDS DE NOMINADAS

Por otro lado, las películas más nominadas en la historia de los Óscar también son tres, con 14 candidaturas cada una. Fueron Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La ciudad de las estrellas: La La Land (2016). Solo el musical dirigido por Damien Chazelle fue la única de las tres en no ganar la estatuilla a la mejor película, perdiendo frente a Moonlight.

3. LAS QUE LOGRARON HACER PLENO

El Señor de los Anillos: El retorno del rey es la que ostenta el récord de pleno de premios, logró las 11 estatuillas a las que estaba nominada. En segundo lugar quedarían Gigi (1958) y El último emperador (1987), con nueve premios Óscar ambas, incluyendo el de mejor película.

4. LAS PERDEDORAS

Por el lado contrario, Paso decisivo (1977) y El color púrpura (1985) son los largometrajes con mayor número de nominaciones a los Óscar que no obtuvieron ningún premio, ambos filmes fueron candidatos a 11 estatuillas y se fueron de vacío. En segundo lugar quedarían Gangs of New York (2002), Valor de ley (2010) y La gran estafa americana (2013), con 10 nominaciones y 0 victorias.

5. MERYL STREEP Y JACK NICHOLSON, LOS MÁS NOMINADOS

Entre los actores y actrices más nominados de la historia de los Óscar, Meryl Streep es, en general, el intérprete que más candidaturas ha tenido, 21 en total. Por sexos, Streep sigue liderando en el apartado de actrices, mientras que en el de los varones es Jack Nicholson el que lidera, con 12 nominaciones. En segundo lugar, estarían Katharine Hepburn por un lado (12 candidaturas) y Laurence Olivier por el otro (10 nominaciones).

6. KATHARINE HEPBURN Y DANIEL DAY-LEWIS, LOS MÁS PREMIADOS

De entre todos los actores y actrices, el más premiado es Katharine Hepburn, con cuatro estatuillas en total. Además, es también la actriz con más Óscar. En el lado masculino, hay triple empate con Walter Brennan, Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson, con tres estatuillas.

7. JOHN FORD, EL CINEASTA MÁS RECONOCIDO

En el lado de los directores, es John Ford el que más acumula estatuillas doradas, un total de cuatro. Le siguen de cerca Frank Capra y William Wyler, ambos con tres galardones.

8. WILLIAM WYLER, EL DIRECTOR MÁS NOMINADO

Aunque el director más nominado en la historia de los Oscar es William Wyler, que sumó 12 candidaturas. En un segundo puesto están Billy Wilder y Martin Scorsese, ambos aspiraron en ocho ocasiones a la dorada estatuilla.

9. ITALIA Y FRANCIA, LOS PAÍSES MÁS PREMIADOS Y NOMINADOS

En materia de películas de habla no inglesa. Contando las primeras ganadoras que fueron por selección interna, es Italia el país más premiado en la historia de los Óscar, con un total de 14 estatuillas, en segundo lugar se quedaría Francia, con 12 premios, la medalla de bronce la compartirían España y Japón, con 4 galardones.

Por el contrario, en el lado de las nominadas, es Francia el país que más veces ha aspirado a la dorada estatuilla, un total de 39 veces. En segundo lugar quedaría Italia, que ha sido candidata en 31 ocasiones, el tercer lugar seguiría siendo para España, que ha competido por el Óscar en 19 oportunidades.

10. ISRAEL Y MÉXICO, LOS MÁS IGNORADOS

En la otra cara de la moneda está en Israel, el país que ha estado más veces nominado al Óscar, en 10 ocasiones, y no ha ganado nunca. El segundo puesto le corresponde a México que, a falta por saber si logrará el premio por Roma, ha aspirado a la dorada estatuilla en nueve oportunidades sin traducirse en victoria.

Portugal ha sido el país, hasta el momento, que más veces se ha presentado a los Óscar y que no ha logrado siquiera colarse una sola vez entre las nominadas. 35 han sido las veces que la Academia lusa ha presentado una candidata y cero las ocasiones en la que ha pasado el corte definitivo.

11. LA METRO-GOLDWYN-MAYER Y SPIELBERG, LOS PRODUCTORES MÁS INFLUYENTES

En materia de producción, el estudio Metro-Goldwyn-Mayer es el que más nominaciones ha logrado en su historia, 38 en total, mientras que el cineasta Steven Spielberg es el productor con más candidaturas, llegando 10 en su carrera.

En el lado de los ganadores, Metro-Goldwyn-Mayer también repite en el podio como el estudio con más victorias, cinco en total. Mientras, en la parte de los productores, son Sam Spiegel y Saul Zaentz los que más estatuillas lograron, un total de tres ambos.

12. WOODY ALLEN, EL GUIONISTA MÁS NOMINADO

Woody Allen es el guionista que más veces ha optado al Óscar, han sido 16 las ocasiones en las que el director de Annie Hall y Medianoche en París ha aspirado a la dorada estatuilla.

13. COPPOLA, ALLEN Y WILDER, ENTRE LOS MÁS PREMIADOS

Allen también están entre los guionistas más premiados por parte de la Academia de Hollywood, con tres galardones. Dicho honor lo comparte con Charles Brackett, Paddy Chayefsky, Francis Ford Coppola y Billy Wilder.

14. WALT DISNEY, LA PERSONA CON MÁS PREMIOS

Walt Disney es la persona más premios ha ganado en la historia de los Óscar. En total, el creador de la factoría de animación logró 22 estatuillas doradas, eso sin contar los premios honoríficos.

15. PIXAR, EL ESTUDIO DE ANIMACIÓN CON MÁS ÓSCARS

Pixar es la factoría que más veces ha optado al Óscar a la mejor película de animación, un total de 12 ocasiones. Es también el estudio que más estatuillas doradas tiene en su haber, nueve en total. La británica Aardman y la japonesa Studio Ghibli son las únicas factorías extranjeras en haber logrado un Óscar en esta categoría.