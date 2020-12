Pueblo de cristal…fragmento

Las alas de Titika

.

Maria Julia Hidalgo

— Ven acá. Acércate. Este es mi hijo, les dijo a los niños. Algunos se rieron y otros lo ignoraron.

—Hola. Me llamo Ulises, pero pueden decirme Uly. Así me decían mis amigos.

—Pues bien, Uly, ya que te conocieron, te mostraremos algo de lo que hacemos aquí en el taller. Rosario le indica a Julián que lea lo que escribió. Julián es uno de esos niños que nadie se detiene a ver, de esos que imaginan un caso perdido, que no tiene futuro. Rosario, orgullosa, quiere que su hijo vea que en su pueblo abandonado lo único prometedor, siempre, serán los niños. Julián, de 11 años, se pone de pie y da lectura a la carta que escribió para su vecina que acaba de morir.

“Esto es para Sofía: Cuando te fuiste, fue como si la música hubiera dejado de sonar, como si los autos se hubieran detenido, como si los pájaros no cantaran, como si la lluvia se secara, como si las hojas de todos los árboles volaran solitarias. Los perros dejaron de ladrar. Las estrellas se apagaron, sólo quedó encendida la de mi hermano Simón, que también está en el cielo; ya no estará solo, ahora soy yo quien se queda abandonado. Me dicen que todos nos vamos a morir, pero no debe pasar así con la gente buena. Esa debería vivir muchos muchos años, hasta que todos nos hayamos muerto primero. Nadie entiende lo que siento, sólo mi madre; ella es la única con la que puedo llorar. Mi papá dice que no sea marica, que los hombres no lloran, pero él siempre llora cuando se emborracha; eso es muy seguido. A mí me da miedo que tome porque pasan cosas. Antes, cuando esas cosas pasaban, yo venía con más ganas a tus clases, Sofía, eso me hacía olvidar y crear nuevos mundos, como siempre nos decías: <<podemos crear el mundo donde queramos vivir>>. Estar aquí, contigo, es, era volar. Es tan bonito esto de imaginar y de soñar, como tú nos decías. Cuando te pregunté por qué Rosario y tú eran diferentes, me dijiste que todos lo éramos, que algún día lo entendería. Que todas las personas debemos buscar la verdadera felicidad, esa que dura no la que se escapa en un ratito. Me siento bien cuando te recuerdo, Sofía. Quiero decirte que siempre te llevaré en mi corazón. Me hubiera gustado que vivieras muchos, muchos años”.

Ulises lo escuchaba y recordaba su tiempo de infancia. Compartió su tristeza, la misma que sintió cuando le dijeron que no podría ser bailarín profesional, que pensara en otra cosa. Pensó en lo cruel que suelen ser los lugares que arrebatan los sueños. <<Por fortuna nos aferramos a la vida. ¿Que sería de nosotros si la decepción fuera más grande que la esperanza?>> Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas.

—Madre, me habría gustado conocer a Sofía.

Comentarios: [email protected]