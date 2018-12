COLUMNA

Las alas de Titika: Último día

María Julia Hidalgo

El sol matutino tenía un frío y cáustico brillo. No recordaba que era un día final, un día de esos que uno concibe extraños, dudosos, sórdidos. Todo empezó cuando escuchó la noticia, era una sentencia definitiva, él, con la cara agachada, se declaraba culpable y aceptaba los cargos. Aceptaba su condena. No pudo más que pensar en su madre, en el dolor de ella y en su deseo de poder abrazarlo como cuando era un niño. ¿Y sus hijos?, cómo seguirían sus días, no pudo siquiera imaginarlo. Esa noticia no era más que un eslabón de los últimos sucesos que cerraban un fin de sexenio.

“Se las metimos doblada, camarada”, apenas lo dijo y se lamentó de la desafortunada y vulgar declaración. Él que está acostumbrado a lanzar dardos venenosos ahora le era impropio usar tal lenguaje; no le van las formas, no está acostumbrado. “Soy asquerosamente mexicano”, argumenta. Él que es un escritor heterodoxo, que escribe y lee como fuma, se disculpa y dice que odiaría que lo dicho se interpretara como una agresión; reitera su compromiso con las comunidades gay y las causas feministas. Ha desatado la guerra; dudan y temen que arrincone obras y autores y que resurja a otros. “…llevo toda mi vida haciendo milagros”, y asegura que hará lo mismo con un presupuesto austero. Auguran que “no va a funcionar”, todo está por verse, de entrada una frase ha puesto en duda el encargo. Recordé la desafortunada frase del, hasta el día hoy, presidente: “Ya supérenlo”; no podía entender lo que estaba diciendo.

“Sólo son parte de la escenografía”, repetía irónicamente mi amigo cuando buscábamos paisajes mexicanos para la pose fotográfica. Ahora se escandalizaría al ver que la sutileza nos abofetea groseramente. El glamour, las marcas, los reflectores… el cine saca de las sombras a la oaxaqueña, la viste de Dior, de Gucci y la pone en las portadas de revistas de moda. Ella se pronuncia, ahora su voz se escucha. Me pregunto si ahora mi compañera de oficina cambiará sus estándares de belleza y dejará de despreciar a la bola de “prietos” y querrá vestirse con coloridos bordados de alebrijes; seguro ni se ha enterado, apenas vaya al puesto de revistas sabrá de lo que hablo.

“El comisionado fumó un cigarrillo, hizo una llamada y se lanzó al vacío”. Así de la nada fue el dictamen final. Apenas se había dicho que sufrió un infarto y a causa de eso cayó, pero no, la verdad fue otra. Se dio carpetazo y se anotó que fue suicidio. ¿Qué motivos lo llevaría si estaba a punto de ser padre, si era joven, si tenía un trabajo bien remunerado? Lanzarse de un quinto piso, debe de estar uno muy agobiado y turbado para llegar a eso. Invadido por la descomposición.

“Los pinos se abren”, algo así como un Puertas abiertas de las universidades para conocer lo que hay y qué ocurre en ese lugar. Apenas un ejercicio de imaginación, pues ahora áreas verdes y recintos serán espacios culturales donde se derroche arte y cultura. Ya no será necesario ganar la competencia de conocimientos para visitar la casa del presidente, ya no será necesario ganar el Premio México ni recibir un salvoconducto ni estar vigilado por el Estado Mayor Presidencial —¿también dejará de existir?—. Cuántas historias, cuántas toallas blancas. La vida de 14 mandatarios deambulando por pasillos y calzadas, cuántos secretos recorriendo jardines y traspasando rejas… Los Pinos abiertos para todos, no lo puedo creer.

“Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por la Canadian Journalists for Free Expression a Javier Valdez”, se anuncia y se denuncia los 48 periodistas mexicanos desaparecidos o asesinados en el sexenio que termina…insisto, sólo puedo pensar en sus hijos, en sus madres. Mi día terminó con otro reconocimiento. “Águila Azteca para el yerno de Trump” condecorado por la máxima distinción que México concede a personas extranjeras….ya no hubo tiempo para pensar en la caravana, recorrido, éxodo, viacrucis migrante de los centroamericanos que están varados en la frontera de Tijuana. Un día difícil, un día final.

