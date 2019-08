Las Alas de Titika: ApÃ¡game la estridencia

COLUMNA

Las Alas de Titika: Apágame la estridencia

.

María Julia Hidalgo

Nunca había creído tanto en el individualismo como ahora. Nunca había visto una comunidad congregada para apalear a un tipo hasta matarlo, a un grupo de ciudadanos menospreciando la condición racial de otros, a un tumulto violando a una mujer, a enardecidos jóvenes apaleando a un indigente, a una congregación de avariciosos mintiendo para mantener su poder, a una organización respaldando un producto dañino que puede envenenar a miles, a una comunidad injuriando para mantener sus recursos económicos, a cibernautas enardecidos desprestigiando al nuevo exhibido, a un quinteto de jóvenes asesinando a su propio amigo, a un par de niños intentando deshacerse de otro, a una joven atropellando deliberadamente a una anciana… a un joven planeando exterminar a quienes han invadido su tierra… miento, lo he visto siempre a través del tiempo, la historia, la literatura y el cine. Hemos dejado evidencia y registro de la monstruosidad de que somos capaces; en manada o en solitario desvelamos la delgada capa de civilidad que llevamos encima. ¿Nunca como ahora?

Una mente como la de Raskólnikov puede planear, hasta el delirio, la forma de acabar con Aliona, la vieja usurera, pero una como la de Hitler necesita manipular, en conjunto, para ver realizada su maldad. La primera apela a la cordura en sí misma, al raciocinio, a la conciencia; la segunda, además, a la necesidad de sentirnos incluidos, aprobados, desarrollados, superiores. Tendríamos que procurar lucidez y cordura, en lo individual, para integrarnos de manera sana y provechosa —hasta en una relación de pareja—, pero esa individualidad la pasamos por alto, y nos adherimos al conjunto aún éste nos denigre. Todo es menos culposo si estamos juntos. En grupo, con los iguales minimizamos los actos más demenciales, pero nos sentimos protegidos por el grupo, en turno, —pronto será otro—. ¿Qué pasa cuando no te proteje el grupo? ¿No será que la verdadera libertad radica en no pertenecer, justo, a ningún grupo?

Una clara lección da Patrick Ness en The monster calls (Un monstruo viene a verme) donde dice que es tanto el miedo a la verdad que preferimos morir antes de reconocerla: el niño no acepta que su madre pronto morirá; está a punto de enloquecer por no asumir esa pérdida. Marina a punto del suicidio porque su novio le dijo que no la quería; el académico maquillando datos para probar su experimento; la plebe usando marcas para colarse entre quienes la desprecian…, pero en soledad un hijo decide abandonar el hogar porque sabe que su padre es un asesino, un abogado renuncia pues no quiere ser cómplice, una sirvienta esconde su conocimiento para disfrutar en soledad y poner a prueba el refinamiento de sus patrones aristócratas.

Con tanto ruido, y a punto de reventar, he marcado distancia al flujo intoxicado que ha estado a punto de anularme. Vuelvo a leer El Principito y La historia interminable y me pregunto si no son historias que hemos despreciado, donde en cada pasaje vemos las preguntas simples y las rebuscadas respuestas. Parece que somos una generación de autistas, dijo un colega: “como en el cine gringo vemos pasar cuadros de vida por segundo”. Así las noticias, los bit en la música, los cambios de la moda, el teléfono, los memes, las decenas de leches, shampoos, cereales… en la proliferación de cubos para vivir, en la contrariedad que va anulando la individualidad para sumarnos al conjunto coroído. Nunca como ahora he apreciado la individualidad necesaria. Me ha dado por leer libros que hablan de simplicidad voluntaria para tratar de darle forma a tanta carestía. Desenredarme para tejer más lento algo más humano y palpable. Apágame la estridencia del alma… si algún día lo olvido, recuérdame lo que me prometí.

Comentarios: majuliahl@gmail.com