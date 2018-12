COLUMNA

Las alas de Titika: Caleidoscopio

.

María Julia Hidalgo

¿Qué personajes hablan en Caleidoscopio?, mujeres con pasiones reprimidas o desbordadas; hablan del olvido de un cuerpo envejecido, de la envidia de ver unos hermosos zapatos rojos en alguien que no los merece, de la imposición de una modernidad apabullante, de una remasterizada Blanca Nieves: mujeres que deliran, que se desdoblan, envidian, aman, odia…y lo peor, hablan mujeres que son olvidadas, pero que igual olvidan.

Hombres que seducen y dominan, que son capaces de engendrar hijos endemoniados o de hacer volar a una mujer. Caninos que viven una perra vida y otros que quieren protagonizar la propia.

Aquí sus autores:

“Era un trio de enanos grotescos, casi idénticos: cabezones, con dientes chuecos, ojos saltones, regordetas manos con los dedos medio e índice pegados, brazos robustos, piernas cortas y arqueadas, inquietos a más no poder y con notable retraso en la mirada…¡Nueve! ¿Y todos iguales? ¡Pero qué barbaridad¡ ¿Cómo es posible? ¿No se da cuenta de los problemas que tienen sus hijos? —No doctor, ellos son felices; nomás les faltan vitaminas…”.

Rafael Nieto.

“Llegó el día. Todos los invitados en el pórtico de la iglesia se empezaban a inquietar. Su madre no dejaba de ver el reloj y mi hermana alzaba los hombros y las manos en señal de: ¿pero qué pasa? Mi nerviosismo era más que evidente cuando el sacerdote dio diez minutos más para esperarla. Al cabo de ese tiempo, mi amigo Fernando se acercó y con un abrazo de esos que aligeran tragedias, aunque no las alivian, me dijo:…”.

Elios Mitre.

“Conversaba de cosas que me fueron envolviendo: un viaje extraño por tierras lejanas en el que se había encontrado con un sujeto extraordinario, que según él practicaba la levitación. De una casa antigua en la que residió algún tiempo, propiedad de un querido amigo, en la que se hacían fastuosas fiestas cada noche con seres que ya no eran de este mundo. Momentos sórdidos de su niñez, recuerdos ajenos, muy antiguos…”.

Normairene Matamoros

“Recién escuché decir a unas señoras que 'ese fulano' no les daba buena espina: lo único que hacía el hombre en cuestión era leer un libro y tomar café”.

Maria Julia Hidalgo.

“Quienes no murieron en batalla serían ahorcados al día siguiente. Esa noche los prisioneros recibieron la visita de un sacerdote para oírlos en confesión, pero Zuni se negó a mostrar arrepentimiento: ¿Cómo, después de toda la violencia y las injusticias de que habían sido objeto, querían que ahora pidieran perdón? ¿Qué más sufrimiento podría esperarlos en la otra vida?”.

Arturo Garmendia.

“Busco un escritor hombre, mujer, joven o no, nada de eso importa. No lo saben, pero apenas soy un personaje que se ha ido inventando. No existía antes, pero gracias a ustedes que me miran, me aceptan y me dejan estar, he ido tomando forma y creo que ya soy. Quiero que alguien me cree una historia; que siga de mi algo como:…”.

Elga Ferguson.

“Ahora que tengo 12 años y a partir de que tuve mi primer sangrado, ya no me permiten convivir con los hombres de la tribu. Desde entonces también estoy obligada a usar la abaya negra y la niqab que deja al descubierto mis ojos. Sólo puedo mostrar mi rostro frente a mi hermano y mi padre”.

Silvia Casas.

“Por fin sonó la música. Teresita comenzó a bajar la escalinata, envuelta en una nube de hielo seco. Entre los zapatos de tacón, el vuelo del vestido y el humo, trastabilló y se fue de bruces rodando por la escalera; al caer se rompió el cuello, muriendo al instante. La madre se hincó dándole gracias a…”.

Martha Águilar.

¿Para qué escribir?, para dejar registro de cómo y qué se ha vivido. Caleidoscopio reúne a 11 ávidos escritores que nos hablan de sus experiencias, amores, guerras, pasiones, tristezas, olvidos… 11 autores que juntos han recorrido experiencias en el taller literario del maestro Felipe Garrido, en las aulas del CEPE (Centro de Estudios para Extranjeros), de la UNAM.

Con una serie de presentaciones en la Ciudad de México Caleidoscopio salió a la venta este mes de diciembre y se encuentra en las tiendas Sanborns, librerías Gandhi y Sótano. Un libro de muchas voces y miradas frescas.

¡Enhorabuena!

Comentarios: majuliahl@gmail.com