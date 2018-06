Las Alas de Titika: Cuento - Noroeste

COLUMNA

Las Alas de Titika: Cuento

.

María Julia Hidalgo

Sí, devoraba las sandías y engullía hambrienta los plátanos, pero su gran banquete eran las tortillas remojadas. Apenas su último bocado y se arrinconaba en la esquina con todo su cuerpo de lado. Ni moscas ni lagartijas perturbaban su reposo. Yo contemplaba su saciedad y parecía que ella no hacía más que gozar de su embutido placer. Mi abuelo parecía no darse cuenta, se hacía el disimulado, pero bien que la veía de reojo… y continuaba en sus quehaceres.

Cuando algún extraño llegaba a mi casa, él no tenía empacho en hablarle de lo bonita que estaba y lo regordeta que se había puesto en tan poco tiempo: "debe ser el suero y el maíz molido, es lo que más le gusta", decía.

Al visitante le daba lo mismo, no se detenía en averiguar si hablaba de ella o de mí. A mi abuelo tampoco le importaba la confusión que pudiera causar: "A estos animales les da lo mismo de lo que uno les hable". Al principio, yo también me perdía, pero pronto supe que a ella nunca le habría dado esos adjetivos.

La visita matutina era el gran ritual; la bañaba, le cantaba y le daba sus tortillas remojadas. Cortaba la maleza que hubiera al rededor y barría la hojarasca que llegaba con el viento. Arreglaba los palos viejos y las láminas que le servían de techumbre, decía que más tarde le daría el sol y que a ella le gustaba lo fresco. Ella masticaba, él se afanaba. Terminaban al tiempo y reposaban; ella echada en profundo sueño, él sentado, disfrutando su cansancio.

Yo sólo lo acompañaba los fines de semana, y él me contaba de cuánto había crecido en esos días, de que tal día no había querido comer, o de que tal otro estaba como ausente, y así un día con otro las peripecias vividas. Yo le ayudaba gustosa; también la quería.

Ese sábado estaba muy callado, yo sabía por qué y no quise decirle nada. Me di cuenta de que hizo todo muy rápido. Me dijo que me adelantara que él se quedaría otro rato. Apenas me alejé un poco y voltee a ver si acaso venía; que va, estaba sentado observándola.

Parecía que hablaba con ella, que se disculpaba, que le pedía algún permiso, que le lloraba; el día había llegado y eso le dolía. —¡Abuelo¡, le grité, ya vente. Se encaminó con pasos cabizbajos y arrastrando una vara en la tierra. En su cabeza, otra vez, se debatían ideas de vida y de muerte. Nadie lo imaginó nunca, nunca supieron lo difícil que fue para él ¿cómo podrían?, si ese fue su oficio desde siempre; apenas se convirtió en hombre y aprendió de otros para sostener a su familia. Nadie le dio importancia, “un oficio como cualquier otro”, se repetía a sí mismo; yo misma no habría sabido si él no me lo hubiera contado.

¡Qué delicia!, estos chicharrones ya no se comen en ningún lado. Claro, éstos sí son orgánicos, y no las porquerías del súper. ¿Y el abuelo? ¡Ay, déjalo que no coma, viejo ideático! Se tomaron la foto levantando el taco y la subieron al feis. Al fondo se apreciaba un viejo solo comiéndose un pedazo de sandía.