LAS ALAS DE TITIKA: ¿De qué se ríen? - Noroeste

LAS ALAS DE TITIKA: ¿De qué se ríen?

María Julia Hidalgo

¿Que no menos es más?, por lo menos en la literatura. Si hasta en el arreglo personal se agradece el decoro y la moderación. Pero, por qué no pensarán lo mismo quienes organizan las campañas electorales.

¿Quién les ha dicho que nos gusta la basura?, ¿por qué piensan que queremos ver sus caras en cada esquina, asomándose en un edificio, detrás de un árbol en un gran espectacular?

¿Cómo se atreven a gastar millones en basura electoral, ahora también inundando espacios virtuales con la misma sonrisa multiplicada al infinito?

Dónde ha quedado la idea de la contemplación y la belleza. ¿Que no saben que las almas necesitan conmoverse con el arte y la armonía para fomentar el espíritu?, ¿acaso no gobiernan para que juntos podamos convivir? ¿Por qué creen que deben saturar los espacios comunes? No se dan cuenta que tenemos obras y edificios por todos lados como para seguir contaminando la vista y los oídos con sus anuncios y palabrería. Hechos no palabras; ¿que no es una frase que repiten también al infinito?

Me pregunto si en el Mercado del Trueque podrían cambiar lonas, posters, pendones, gallardetes por verduras; “Tu basura por mi verdura” ¿Cuánto podrían dar por 400 toneladas de basura?, que según cifras del Instituto Electoral del DF es lo que se ha generado en pasadas propagandas electorales. Haciendo un cálculo, bien podríamos comer verduras por largo tiempo. Pero como sabemos que eso no es posible y cada vez se toman nuevas y mayores acciones ciudadanas, aquí va una que anda circulando.

En redes sociales se ha retomado la propuesta de hacer una limpia de la llamada basura electoral, la encomienda es #Quitaunanuncio. Organizaciones que ofrecen talleres para transformar la basura en bolsos para el mercado y camas para mascotas. También la invitación para que con un marcador indeleble se escriba el número 43 sobre la publicidad de los candidatos, ¿vandalismo o hartazgo?, quizá apenas una reacción a la negativa de atender la regla del Código Electoral que prohíbe promoverse en espacios donde se usen materiales adhesivos que dificulten su remoción.

De la noche a la mañana calle y pantallas se han inundado de sonrisas; trabajo nocturno eficiente. Los publicistas coinciden que la cara que más convence es aquella que expresa confianza; aquel rostro sereno que amablemente conecta con los demás con una sonrisa suave, franca y dientes blanqueados. Todos los partidos se saben la fórmula y ahí tenemos caras amigables que ofrecen soluciones concretas. Pantallas de cine, vagones del metro, camiones urbanos, radio, televisión, teléfonos… todo está presente para recordarnos lo buenos que son.

¿Por qué no creerles? Promesas ambulantes que a nadie convencen, presupuesto inútil directo a la basura. Como me dijo en entrevista el sociólogo Héctor Castillo: “Desde los Aztecas hasta nuestros días, el lugar de la basura es lejos y fuera; lejos de nuestra vista y lejos de nuestro olfato, fuera de nuestras vidas. Pero cuando las ciudades y la población urbana crece, la pregunta es: ¿dónde es lejos y fuera, que no esté cerca y dentro?”

Así es como la basura electoral está cada vez más adentro; ahora sólo con bajar la vista y dar un click. Está en nuestras manos, se adentra en silencio y se alberga en el subconsciente; un llamado siniestro y perverso cargado de alucines que se reproducen a una escala infinita.

Los días pasan y los rostros sonrientes terminan con media cara al aire y la otra media mal colgada de un árbol; pedazos de carteles volando por los aires; caras maquilladas rodando por los suelos.

Lo mínimo es desconfiar de tan expuesta sonrisa; esto no es un brindis de cantina, pero además ¿de qué se ríen?

Comentarios: majuliahl@gmail.com

