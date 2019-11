OPINIÓN

Las Alas de Titika: El Berrinche Digital

Creo que mi amigo me ha eliminado de su vida real, así como a los virtuales

Maria Julia Hidalgo

Los borré del face, qué necesidad tengo de aguantar insultos en mi propia cuenta. Que abran la suya y que publiquen lo que quieran, me dijo, Julián. Ya no sabe qué hacer con su portal de internet. El problema empezó cuando pasó de las fotos y los buenos deseos a la crítica y postura política. Le empezaron a llover ofensas y mentadas; su respuesta fue: “ya no los quiero en mi muro, por obsesivos y groseros. Vayan y saluden a la que los parió”

Un ser indeseable, así dice que lo llamaron. Ofendido, dolido, desaprobado y sin ningún like, mi amigo —quien llamó intolerantes a quienes empezaron a reaccionar ante las constantes ofensas que él mismo lanzó a quien discrepaba de sus creencias— se ha quedado paralizado y sin saber qué hacer. Por si fuera poco, aún no se da cuenta de que su capacidad de atención va a la baja. Apenas nos encontramos para conversar y sus constantes miradas a su smartphone me hicieron comer más de la cuenta —digo, algo tenía que hacer ante su desatención—.

La cosa se puso peor cuando se ofreció a darme un aventón. Me subí a su auto y una vez en marcha, el volante no fue impedimento para que mi amigo atendiera cuanto sonidito salía de su teléfono. Verdaderamente nerviosa, le pedí que me dejara unas cuadras antes, que caminar me haría bien para el desempance. Rumbo a casa, y decepcionada por el fallido encuentro, recordé que apenas unos días alguien había mencionado que, gracias al facebook, pudo contactar a sus amigos de la secundaria; que ya habían organizado una reunión para el fin de año. Si mi amigo, a quien veo constantemente, ya no me presta atención, no quiero imaginar el interés que tendrán los de antaño en saber de mi vida.

Me entristecí al descubrir que el smartphone me ha desplazado; ahora éste es más atractivo que yo. Creo que mi amigo me ha eliminado de su vida real, así como a los virtuales. Pero, se suponía, que yo sí era una amiga de carne y hueso. Que él creía en las relaciones duraderas y comprometidas, que él no pertenecía a ese mundo líquido del que habla Zygmunt Bauman en Amor líquido. Así que, como el ser líquido que pasé a ser en la vida de Julián, no me queda otra que seguir a flote sin que la gula me gane. Él, mientras tanto, pasó del bloqueo a la reinvención; aún no quita los candados de su muro, todavía le sigue el berrinche.

