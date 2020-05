OPINIÓN

Las alas de Titika: Elisa y su hija

Elisa ingresó a la lista de madres solteras. Luego de un complicado divorcio, se vio obligada a reorganizar su vida

María Julia Hidalgo

11/05/2020 | 11:59 AM

Elisa ingresó a la lista de madres solteras. Luego de un complicado divorcio, se vio obligada a reorganizar su vida. Justo su hija ingresaría a la secundaria y quiso aminorarle el dolor de la separación; aceptó el nuevo empleo fuera de la Ciudad de México para, así, compartir más tiempo con su pequeña.

Renunció a su puesto directivo, preparó la mudanza y regresó a su tierra natal. El panorama era prometedor. No fue así. Desesperada, se desahogó con su amiga: “ahora la veo menos, pues tengo que trabajar más. Apenas tenemos cuatro meses y me sale con que 'no se halla', y que en la escuela sus compañeros la ven y cuchichean: ahí viene la chilanga”

Por si fuera poco, acaba de descubrir, gracias a Twitter, que su marido le puso el cuerno con esa vecina que tanto criticaban. Además, gracias a Facebook, supo que su hija, ahora, tiene de 'amiga' a la amante de su padre; y el muy descarado la llena de regalos —a la amante, claro— y se olvida de depositarle la pensión. "Nada ha cambiado, con todo y que ahora trabajamos el doble a ellos les importa un carajo, igual te dejan por una de mejor figura. Como si ese redondo trasero de bisturí —por no decir peor— no fuera a aflojárseles nunca", le dice, llorando a su amiga.

Durante el tiempo que vivió en la capital, Elisa pagó actividades extras —horario extendido— para que su hija pasara más tiempo en la escuela. La niña comía, hacia sus tareas, estudiaba piano y practicaba gimnasia; 10 horas en la escuela mientras ella trabajaba. Siempre buscando desarrollar su vida profesional sin descuidar la crianza de su hija; eso se decía para no reprocharse el tiempo que pasaba sin ella. Ahora, su situación había empeorado, era ella la que pasaba más de 10 horas en la oficina; tenía que hacer méritos en el nuevo trabajo y quedarse más tiempo del reglamentado; hubiera o no Coronavirus. Cuando llega a casa, su hija —que pasó gran parte de la tarde en casa de la abuela— ya está encerrada en su cuarto y no quiere hablar con ella; cosa que Elisa lamenta y a veces agradece: "regreso muerta".

Por fortuna el 10 de mayo cayó en domingo y eso le permitió pasarla con su madre, sus hermanas, sus sobrinos y su hija —poco les importó el: "Quédate en casa". La tarde se pasó agradable y ella recordó sus años de infancia cuando ahorraba durante todo el año para comprarle un regalo a su mamá. Ahora su hija estaba pegada al smartphone y eso, más que enojarla, la hacía sentirse responsable y merecedora de semejante indiferencia.

Su regalo de 10 de mayo fue que su hija le anunció que apenas se acabara el año escolar quería regresar al DF, que extrañaba mucho a su papá y que ella no había cumplido la promesa de pasar más tiempo a su lado.

Que ni el Coronavirus había logrado que compartieran más tiempo. Que los pocos días que llegaba temprano se la pasaba bostezando y arreglando la casa. Elisa ha considerado regresar.

Al igual que su hija, ella también a padecido el bullying laboral. Elisa se encuentra en el dilema de muchas mujeres, pero: "todo se recompensa cuando mi hija me abraza", le decía eso a su amiga y pensaba en lo poco que su hija la abrazaba.

¿Ni en tiempos de Covid habrá alguien que piense en las jornadas reducidas para las madres? En cambio, todos aseguran que la educación importa.

Comentarios: majuliahl@gmail.com