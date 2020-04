COLUMNA

LAS ALAS DE TITIKA: Fruta verde

María Julia Hidalgo

Lectora, lector querido, si usted es un padre, una madre que pretende corregir los oscuros desvíos de su hijo, en Fruta verde encontrará una historia inspiradora. Le cuento porque recién escuché decir: "Está bien que vivan juntos, pero, que se casen y tengan hijos, eso ya es un inmoral desfiguro".

¿Pues quién se creen? Para estos casos, siempre es mejor una historia inspiradora y alejada de juicios. Si se decide, le anticipo que en Fruta verde todo empieza con Paula; nada menos que una lectora y practicante de una estricta disciplina moral; así es ella, quien, con uñas y dientes, ha protegido a sus tres hijos.

Paula, la madre, es una ama de casa divorciada. Su obstinado orgullo la ha llevado a rechazar una mayor pensión económica por parte de su ex marido; aunque por ello ha tenido que despedir a la sirvienta y no le alcanza ni para cortarse el cabello —lo que es peor ni para comprarse un libro—.

Con esa firmeza de carácter ha mantenido la tutela de sus hijos, a quienes les ha inculcado el gusto por la lectura y por las sanas amistades; esas que los conduzcan por el camino de la rectitud y del bien.

Sin darse cuenta, un buen día, su vida familiar se ve envuelta en una sucesión de hechos reprobatorios. Su hijo mayor empieza a ser acosado por un homosexual que pretende pervertirlo y, seguro, llevárselo a la cama.

Para colmo ella misma es presa del coqueteo de un escuincle que podría ser su hijo. Contrariada, Paula empieza a maldecir la hora en la que su hijo Germán conoció a tantos autores que ahora lo ponían en su contra.

Germán ya no la obedece y se atreve a tacharla de idiota; “qué se está creyendo ese intelectualucho marxista para atreverse a desobedecerme”.

Fruta verde es una novela deleitosa del poderos escritor Enrique Serna donde todas las palabras son permitidas. Serna crea personajes sin tapujos, hijos que reniegan del sometimiento materno y ambientes laborales donde los amaneramientos de un “puñado de locas” recrean las discusiones más creativas en una agencia de publicidad.

Germán descubre y se sorprende ante la brillantez de sus compañeros donde, debido a su ignorancia, él no es capaz de sostener una tertulia en la que no identifica a los autores ni frases citadas. Personajes urbanos que, por un lado, viven el despreciable canibalismo de seres homofóbicos y por el otro, la exquisita admiración producto de su vasta cultura.

Envuelto en una atmósfera de admiración, y a su vez entristecido por el engaño de su novia, Germán se deja seducir por Mauro, un escritor de guiones teatrales que lo introduce al mundillo de la cultura y de los personajes del momento.

Una vez inmerso en el ámbito de su nuevo y letrado amigo, Germán desafía las reprimendas de su madre, pero en menos de lo esperado él mismo se encontrará justificando lo vivido, aún por ello no concederá razón a las normas que dictan aquellos que desconocen la nobleza de su gratitud intelectual.

Un dramaturgo homosexual, un aspirante a escritor, una madre de estricta moral, un padre ausente, unas amigas castrantes, un joven enamorado, unos familiares incestuosos, un retrato que recobra vida… todos los personajes de Serna hacen de Fruta verde una historia de las que se viven, pero de las que no se habla. Una novela de importantes citas donde no hay cabida para el pudor y donde la crudeza no tiene límites.

