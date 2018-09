COLUMNA

Las alas de Titika: Gustos clandestinos

María Julia Hidalgo

Sin que se diera cuenta entré a su cubículo y escuché lo que cantaba: “Todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol…buenos días alegría, buenos días señor Sol”. Apenas se percató de mi presencia hizo mutis y entró en materia directamente. Todo había cambiado a partir de ese día, ahora yo sabía su secreto: él también cantaba las del divo de Juárez, pese a que decía que esa música era para gente poco letrada.

¿Cómo saber si el gusto le llegó por convicción o por añadidura? La música de Juan Gabriel llegaba por todos lados. No había momento en la radio, fiesta, cumpleaños, programa de televisión, lejanía suficiente que no alcanzara sus composiciones. Luego supe que su vecina fue la culpable; asidua a las fiesta, sus invitados empezaban con una charla ligera y, entrada la noche, se amanecían entonando, desde: “Tú estás siempre en mi mente…” pasando por el “Noa Noa" y rematando con: “Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando no sabes quién soy…” El día menos pensado se le convirtió en un gusto clandestino; manifestarlo era dar señales de ‘cierta’ cultura.

Llegó a cuestionarse eso de la baja y la alta cultura. En la primaria le habían dicho que cultura era todo lo que lo rodeaba. ¿Juan Gabriel era su cultura?, estaba por todos lados. ¿Qué debía hacer él para llegar a ser un ciudadano con alta cultura? No inclinarse por José Alfredo Jiménez o Rigo Tovar —muchos menos por Juan Gabriel—, sino leer a Shakespeare, Víctor Hugo y Balzac. Llegar a saber si estaba predestinado a los designios de sus orígenes era algo que empezó a atormentarlo —mientras lo averiguaba seguía oculto las canciones de Juanga; cada vez le llegaban más y más; tenía una para cada ocasión—.

Se obsesionó y empezó a atender todo tipo de opiniones sobre las diferentes culturas de distintas épocas —quería saber si, pese a todo, era un naco—. Sus dudas fueron mayores. Leyó sobre el poeta francés Mallarmé, quien en su afán de incomunicación y de no albergar ningún interés de que su poesía llegara a una “multitud profana”, fue un gran desconocido. El poeta figuraba entre los personajes de la historia, aunque nadie lo conociera. ¿La exquisitez de lo bello era algo que lograran entender las masas? Los éxitos de Juan Gabriel continuaban: “Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas…”

Empezó a desinhibirse cuando comenzó a leer a críticos que le ayudaron a tomar confianza. “Me resulta difícil decir a quién detesto más: al vulgar que imita el refinamiento o al hombre refinado que se obstina de distinguirse del vulgo. Estas dos clases de personas están siempre vigilándose mutuamente”, William Hazlitt. En esas andaba cuando sucede algo que lo deja perplejo: Juan Gabriel llega al Palacio de Bellas Artes; la casa máxima de la expresión de la cultura. ¿Eso aclaraba todo? No lo sabía, pero se sintió listo para ir a verlo.

Se sorprendió al darse cuenta que se sabía al dedillo todas las canciones; no sólo él, todos en el Palacio las coreaban. Eso no era todo, inevitablemente llegó el turno de Amor eterno; esa luctuosa canción le secaba la garganta. Escucharla en vivo lo hizo llorar. A partir de ese día, además de las canciones, empezó a indagar más de la vida de ese gran compositor que fue Juan Gabriel. “Puede o no gustarte —le decía a sus amigos— pero no puedes dejar de reconocer la sensibilidad que ha tenido para llegar al corazón de tantísimas personas”.

El 28 de agosto del 2016, el divo murió. En medio de su tristeza, una polémica opinión sobre la lírica de Juan Gabriel http://circulodepoesia.com/2016/08/una-respuesta-a-nicolas-alvarado-por-yuri-vargas/ lo hizo cavilar. “Abrázame muy fuerte hoy mantente aquí a mi lado…”. Hay cosas que no se explican. “Poesía eres tú”, Gustavo Adolfo Bécquer.

