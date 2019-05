COLUMNA

Las Alas de Titika: Hijo

.

María Julia Hidalgo

Amalia tuvo un hijo… Quiero decirte, Ricardo, que me he pensado muy bien esto que ahora te escribo. Intento hacer un recuento de tu vida, apenas en setecientas palabras, para que todo quede bien claro entre nosotros. Hace cuarenta años, un mareo me hizo sospechar que estaba embarazada, así fue; fuiste mi mayor alegría y mi mayor temor. Apenas palpé tu presencia en mi vientre, sentí todo el temor del cielo a perderte. Pavor de que llegaras a este mundo descompuesto y de no saber qué hacer contigo; como cuidarte, qué decirte, cómo educarte. Naciste y supe que la vida no me alcanzaría para amarte. Tu primer llanto fue mi alegría.

Tus nuevos llantos fueron mis angustias: qué te dolía, qué te asustaba; por qué despertabas gritando por las noches, quién perturbaba tu sueño. ¿Esas ronchas en tu espalda?, no sabía cómo envolverte y alejarte de ese ambiente adverso que empezaba a desafiar tu vida. Llegaron las primeras culpas al saberte vulnerable; por quedarme dormida mientras ardías en temperatura. Créeme que el agotamiento a veces me tumbaba. Tu padre trabajaba tanto, pero además yo era tu madre y nadie debía conocerte mejor que yo.

Tu primer diente secó mis pechos. No sabía cómo desprenderte de ellos, me dolían y no me importó que empezaran a colgarse, aun así no sabía si quería que los dejaras, pues eso me anunciaba que crecerías; llegarían los gateos y esos sí empezarían a alejarte de mi vida. No fue así. Tus primeros intentos por caminar te asustaron tanto que de nuevo te aferraste a mis brazos. Te abracé sonriente y experimenté una nueva ternura. Pero otra vez mis temores. Había que educarte, enseñarte a descubrir y a identificar los grandes peligros: el fuego, el agua, la altura, las ruedas, los picos, los filos, las arañas… mis temores fueron los tuyos.

Te dejé en la escuela y regresé llorando. ¿Quiénes serían tus amigos, qué costumbres o feas mañas tendrían, te lastimarían, ya no me querrías? ¿La escuela sería la mejor o una más donde los maestros los ignoran o golpean? Confié. Aunque estaba muy pendiente, tenía que saber si te estaban educando. Al final nadie sería responsable. Un hijo puede ser ratero, delincuente, borracho, grosero y no es responsabilidad de nadie sino de sus padres; sobre todo de las madres, que somos quienes mejor los conocemos. Así que cuánto y cuándo consentirte, exigirte, reprenderte, soltarte, premiarte o castigarte.

A nadie podía confiarle tantos temores, sólo a tu padre. Resulta que él también tenía sus miedos, no tanto como los míos. Era tan bueno que siempre supo qué decirte y cómo consolarte. Sentí que me partí en dos cuando él se enfermó. Cayó en cama. Lo cuidé día y noche y supe lo que lo amaba; él y tú eran todo lo que tenía, ¿qué haría yo contigo si él faltaba? Faltó. Hubo un silencio entre nosotros. Te alejaste. Creciste. Volviste. Te fuiste. Te llamé. Te busqué. Regresabas en Navidad y justo el Día de Las Madres. De repente ya no volviste y no supe de ti. Me enfermé, pero pude recuperarme. La necesidad me hizo salir a trabajar; aprendí un oficio y conseguí un trabajo. Ni puedes imaginarte lo que fue mi vida sin ti.

Ahora vienes y me dices que no te parece como vivo. Que no apruebas mi relación con Sofía y que nunca la vas a aceptar. No tienes que aprobarme nada, hijo. Más bien soy yo la que te dice que no acepto tus majaderías. Todo lo viví contigo. Todo lo viví con tu padre; a él lo amé y lo cuidé hasta sus últimos días. Sólo una cosa no podría permitirte: tu desprecio. Eso sí que no podría, hijo. Por eso te pido que te lo pienses si es que decides volver. Yo estoy bien sabiendo que eres un buen hombre. Me gustaría pensar que puedes llegar a imaginar que tienes una madre que lo único que pide es un poco de respeto. Mi amor por ti es tan grande como el primer día que vi tus ojos. Aquí te esperamos, en esta tu casa.

