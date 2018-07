Las alas de Titika: Historias... - Noroeste

Las alas de Titika: Historias...

.

María Julia Hidalgo

Leemos instrucciones y disfrutamos historias. ¿Qué más?, leemos las cartas, la mirada, las manos, el rostro, el café, el silencio, la ausencia, la enfermedad, la ironía, el sarcasmo, el cinismo, la vida, la muerte... ¿Leemos la primera línea o vamos por más? En un albur ¿qué nos dicen?; en un altar ¿qué prometen?; en un No eres tú soy yo ¿qué nos piden?; en un Nosotros le llamamos ¿nos sentamos?; en un Me explico ¿qué ignoramos?; en un debate ¿qué creemos?... lectores cándidos o versados: qué tanto nos dice el fastidio, qué tanto nos dice el hartazgo, el insomnio, la decepción.

Un escritor decía que, contrario a lo que mucha gente opina, él lee para encerrarse en sí mismo y vagar por sus laberintos. Él no viaja con las lecturas y las historias de otros, más bien se adentra en sus propios universos. Disfruta que su lectura lo aleje del mundo y lo encierre en el propio. Escucharlo me dejó reconociendo que yo sí viajo a otras épocas y culturas. Me he internado en altamar con la misma fieresa que el capitán Ahab para encontrar a la ballena blanca y conocer ese gran cráneo donde esconde todo su valioso esperma -y ya aterrizada en una realidad más banal, saber, finalmente, de dónde proviene ese ingrediente tan curioso con el que preparo mis cremas humectantes y que sólo consigo en la farmacia París; otro viaje por el tiempo con tan solo entrar a esa farmacia, pero esa ya es otra historia.

¿Qué tanto nos dice El Principito en su paso por los mundos? Además de la magia y el color, ¿qué más leemos? Qué más hay con el cultivo de la rosa, en el encuentro con la serpiente, con en el juego con el zorro, con el hombre que no supo dibujarle una oveja. ¿Qué encierra el diálogo con el hombre que administraba las estrellas? Qué hacía el anciano con su utópica y atípica vida.

Leer para encerrarse o para viajar, para reconocerse, para explotar, para soñar... para desquiciarse con Ana Karenina, y saber que: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia tiene un motivo especial para sentirse desgraciada”; para arrinconarse con Raskolnikov, en Crimen y castigo, y justificar que: “Prescindir de la moral en bien de un porvenir que justifique las acciones”; para amar con Rayuela, porque: “Sólo nosotros sabemos estar distantemente juntos”; para cuestionarse con Momo y saber: “¿En qué usamos el tiempo que ahorramos?”; para transformarse con El Principito, porque: “Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos”; para carcajearse con la Vida digital de Fabrizio Mejía, y confesar que: “Soy apasionada. Estudio La Filosofía y me gustan los hombres mayores con cabello. Conóseme (sic)”...

Si un escritor escribe sobre lo que conoce, sobre lo que ha vivido, leído, viajado, sufrido, escuchado, inventado, imaginado, soñado, un lector también leerá en ese mismo sentido. ¿Será que leer sólo instrucciones es como subirse a un crucero y no poder tocar el agua? Las monas viajeras de Rodari, viajaban y viajaban, pero se quejaban de que siempre veían lo mismo. Terminaron asumiendo que viajar era muy aburrido; no podría ser distinto, ya que no salían de su propia jaula.

La tía Juana leía y decía que apenas dejaba la lectura, olvidaba lo leído. No se dio cuenta de que ella sabía leer la vida y la intención de las personas; todas las lecturas profundas que quedaban en su inconsciente sin ella darse cuenta. Todas las historias leídas la impregnaron tanto que al hablar, uno no sabía si ella había sido la primera Clementina, la única Juana Inés o la eterna Dulcinea. Tan encantadora como ese escritor que se encerraba en sí mismo y tan sorprendente como todos los mundos ajenos que conforman la propia vida.

Correo: majuliahl@gmail.com