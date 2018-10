LAS ALAS DE TITIKA: Je me souviens

.

María Julia Hidalgo

Las alas de Titika

Por María Julia Hidalgo López

Un reciente reportaje de Damián Alcázar sobre Canadá me recordó lo bello y verde que es ese país, lo grandioso de su territorio, lo orgullosos que los canadienses son de sus tradiciones y de su historia y, pese a eso, lo empeñados que están en saquear las minas de México. Tal incongruencia no les acomoda. Con ese presidente tan amable y sonriente, pareciera que no se dan cuenta de que están despojando de sus tierras y de su riqueza a un importante número de pobladores. Dijera nuestro querido y difundo Dehesa -en lo macro y en lo micro-, no tenemos “llenadera”.

Si Canadá tiene una gran extensión de tierra y cuenta con una de las mayores reservas de agua y de petróleo en el mundo, por qué se ha entercado con saquearnos los minerales. Sus espacios son impresionantes -es uno de los países con menor densidad de población-, con uno de los paisajes más bellos y verdes y con sus ensoñadoras château de sucre que pareciera que quisieran arrebatarnos el subsuelo. Quizá su lado oscuro no sólo tiene que ver con su deseo de despojo, sino que navegan con un triste día a día que contrasta con toda su riqueza. Igual que en otros lugares de primer mundo, en el país del norte los inconvenientes de su población se llevan por dentro: lo desagradable no se ve, no queda expuesto como en los países pobres.

En Canadá muchos de sus males se quedan en casa y dentro de ella también se acaban.

Uno de los lemas que abandera una de sus provincias, territorialmente la más grande, es Je me souviens (yo recuerdo); un argumento que parece necesario no olvidar y que lo tienen presente en su vida cotidiana circulando por todos lados en las placas de sus autos. Cuando uno lee en la matrícula la leyenda Je me souviens, empiezan las preguntas ¿qué es lo que este pueblo recuerda?, ¿por qué es necesario?, ¿qué es aquello que no olvida? Quizá su historia y sus batallas -nada exclusivo, todos tenemos una-. La diferencia es que ellos la recuerdan y se lo repiten, quizá con la idea de no habituarse a lo que daña o de enseñarle a las nuevas generaciones.

Entrometiéndonos más en su vida, y si uno atiende un poco las conversaciones, escuchará de la corta duración de las parejas, un promedio de siete años. De que la división de la cuenta en un restaurant no es problema, ya la entregan separada; se asume que allí cada quien paga lo suyo. Incluso en los matrimonios, las parejas aportan la misma cantidad para los gastos, no importa quién gane más, la regla es 50-50.

Aún y con toda su riqueza, lo que llamó mi atención fue saber que existen sitios donde las personas con riesgo de suicidio, aquellas a quienes les ronda la idea por la cabeza, pueden inscribirse en un programa para ser monitoreadas. Aún así, el número de suicidios ocupa el índice más alto de las causas de muerte, después del cáncer de pulmón. En 1998, de cada 10 muertes, en hombres, 4 fueron por suicidio. Y entre los años 91-95, la muerte por suicidio en las mujeres aumentó un 36 por ciento.

Si bien la pobreza no se ve en sus calles, sí en el deseo de querer acabar con su vida; qué contradictoria situación y que lucha más difícil viven en su interior. Mientras en México nos acabamos unos a otros y los muertos están en las calles a la vista de todos, ellos deciden terminar con su propia vida, en silencio, dentro de su propia casa. Su gran lema me ha hecho recordar -a mí también- que hace tiempo las mineras canadienses llegaron y se instalaron, casi en silencio, contaminando tierras y ríos. Nos han ofrecido una sonrisa amable y les hemos creído, mientras aquí estamos escribiendo otra historia. “Un país que recibe con los brazos abiertos a quien llega, pero que no termina de cerrarlos para ofrecer un sincero abrazo”, dijo un inmigrante sobre ese enorme territorio.

