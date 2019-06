Las alas de Titika: La ausencia de MonsivÃ¡is

COLUMNA

Las alas de Titika: La ausencia de Monsiváis

María Julia Hidalgo

Cuenta una anécdota que en una ocasión estaba comiendo en un restaurante y entran unos ladrones y amenazando empiezan a despojar a los comensales. Uno de los ladrones se dirige a él y le dice: "Usted no maestro, siga comiendo". Así de reconocido y de cercano resultaba la persona de Monsiváis.

Tantas veces me lo encontré caminando solitario por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, que fui testigo de la admiración que personas de toda clase sentían por Monsi. Todo en Monsiváis era distinto. La congruencia sin pretensión con la que vivía su vida, lo hacía caminar por las calles de su amada Ciudad de México para perderse en ella. Conocía a los personajes de cada barrio, de cada causa, de cada grupo.

Hace nueve años los periódicos hablaron de él como nunca. Expresaban lamentos, pesares y tristezas por la muerte de ese tipo que si bien no era cura, declaraba cosas tan irónicas como: "Tengo una vocación sacerdotal que no se ha cumplido por falta de fe, pertenecía a una iglesia y por falta de reconocimiento de los fieles… me gustaría en una lápida la leyenda: Al cura desconocido. Sería una bonita manera de reconocer que la falta de fe no impide la capacidad de absolver almas". Muchos esperábamos su opinión ante los absurdos juicios que escuchamos de quienes dirigen la autoridad legal y también la eclesiástica, hiriendo con ello nuestra mínima inteligencia. Te extrañamos, Carlos Monsiváis.

Recuerdo aquel listado de 10 razones que Monsiváis dio al Gobernador de Guadalajara, cuando este último manifestó públicamente su total desacuerdo al uso y repartición gratuita de condones a los jóvenes para evitar con ello el embarazo. En esa ocasión y en cualquiera que se tratara de manera intolerante imponer una medida absurda, ahí aparecía Monsiváis cada día replegando con sólidos y puntuales argumentos el derecho libre a decidir, por decir lo menos, de cualquier grupo minoritario; así igual del rumbo que se trazaba a nuestro país por los desfiguros del poder.

Ese domingo, el diario que hacía homenaje a su vida y obra dejó de destacar en su portada el número de masacrados, el nuevo fraude cometido, las incongruentes declaraciones de que si eran o no explosivos o las cifras del desempleo. En su lugar aparecía el maestro detrás de su muy conocido escritorio repleto de libros y papeles desordenados. Ese domingo cualquier otro asunto contrastaría con la sentida ausencia de alguien que nos ha mostrado la importancia de cultivar el intelecto, de actuar conforme a ideales que beneficien nuestra forma de convivencia y dignifiquen nuestra existencia, pero sobre todo de alimentar lo que nos hace grandes y rechazar aquello que nos daña, dejar de contribuir a ese analfabetismo funcional que ni siquiera nos permita reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas.

Sus juicios y críticas eran tan profundos que monsivasiano se convirtió en un adjetivo que describe juicios y opiniones ocurrentes, atinadas y llenas de ironía. El diario de ese domingo 20 de junio de 2010 contrastaba, nuevamente, en lo que cada proceso electoral deja ver: la parte más miserable del ser humano, batallas encarnizadas que dejan al descubierto la ignorancia y el supuesto genuino interés, mismo que desaparece una vez logrados los propósitos. Mientras las páginas de ese diario mostraban la grandeza y prolífica obra de una inteligencia humana, otros dejaban leer su pobreza en la siguiente declaración: "Ahora sí como perros vamos a ir". Como hubiera dicho Monsiváis: "O ya no entiendo lo que pasa o ya pasó lo que estaba entendiendo".

Además de su obra escrita Monsiváis nos ha dejado un museo que muestra su curioso gusto por objetos que fue coleccionando durante su vida; únicos como él. En el Museo del Estanquillo, en la Ciudad de México, se muestra su admiración por el arte popular, por las estrellas y figuras del cine nacional, por los cantantes, por las tertulias, por los gatos, por la caricatura, por todo aquello que representa la forma de vida urbana que tanto supo conocer y describir, y la que tanto supo amar y disfrutar. Ahí mismo sus cenizas, en pleno corazón de la ciudad.