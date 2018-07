Las alas de Titika: La historia interminable - Noroeste

COLUMNA

Las alas de Titika: La historia interminable

.

María Julia Hidalgo

-- “¿Segura que pasará tantos días en ese lugar?, no hay nada que hacer, al segundo día se aburrirá. Le sugiero este otro, cada noche hay un show distinto y muchísimas distracciones”, me dijo el tipo que intentaba convencerme de cambiar mi destino. Tanto nos atemoriza quedar de frente y desnudos ante la cruda realidad, ¿será tan terrible que nos hemos acostumbrado a andar a toda prisa? Preferimos llenarnos de tareas antes que quedarnos inmóviles y quietos a escuchar todo lo que ronda en el silencio.

Tal parece que, como el tipo en cuestión, asumimos que debemos de rellenar de ruido todos nuestros momentos, pero ¿qué pasa cuando nos quedamos solos?, un amigo dice que seguro nos estalla la cabeza; él ha decidido no bajar la guardia.

Contrario a mi amigo, prefiero llenarme de fantasía y volver a encontrar algunos significados que se me han confundido por completo. Me sentí Bastian —que quiso leer un libro diferente, uno que no intente convencer de algo—. Quería un libro divertido, con personajes inventados y fabulosos donde, como él, pudiera imaginármelo todo. Así me adentré en las páginas de La historia interminable. Me sentí un personaje más y pude sentir la tragedia que se avecinaba en el reino de Fantasía; lo esencial era evitar la devastación.

La historia interminable promete un recorrido fascinante acompañados por Bastian, Atreyu y Fújur en un mundo lleno de colores. Aventuras a cielo abierto volando maravillosamente sobre un dragón de la suerte llamado Fújur que, pese a su colosal tamaño y a no tener alas, vuela ligero y ondulante por el aire, sobre toda Fantasía. Atreyu recibe a Bastian, llegado del mundo de los hombres, para juntos iniciar el recorrido y vencer el primero de los obstáculos: atravesar el pantano de la tristeza. Ambos viajan sobre Fújur y en su camino éste les contagia su condición de alegría, de lo contrario Fantasía será aplastada irremediablemente por la Nada.

La Nada conspira y asecha en todos los mundos que componen Fantasía, tanto que la emperatriz infantil se ha debilitado y se encuentra mortalmente enferma; para sanar necesita un nuevo nombre que sólo puede dárselo una criatura humana, pero los seres humanos hace tiempo que no visitan el reino de Fantasía.

La historia interminable, considerada un nuevo clásico de la literatura juvenil, escrita en 1979 por el alemán Michael Ende, también autor de la hermosa historia de Momo, donde se narra la vida de los hombres de gris, es una novela fantástica que muestra la carencia de imaginación en la que se sumergen las personas del mundo real. Donde las pasiones humanas son un misterio, y donde a los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas y los que las han vivido no pueden comprenderlas.

Junto a Bastian, pude salvarme y dejé de ser —por un momento— un ser desfigurado y sin voluntad. Una vez más escuché el silencio. Bastian logra atravesar el Pantano de la Tristeza, sale del Abismo Profundo, atraviesa las Tres Puertas Mágicas, vence los Cuatro Gigantes del Viento y la Selva Nocturna, libra la Muerte Multicolor, encuentra la Puerta de Haz lo que Quieras y sabe que en esa es donde se encuentra el más peligroso de todos los caminos; todo para escuchar que debía encontrar el camino de su Verdadera Voluntad, aquel que cuanto más se quiere más se cierra, pero cuando alguien logra olvidar sus intenciones y no querer nada la puerta se abre sola.

Terminé la lectura y, como algo mágico, recordé la frase: “Cuando no deseo nada tengo todo, cuanto no deseo nada tengo más”, de Café Tacvba; seguro igual ellos escucharon el silencio y se inspiraron en La historia interminable.

Comentarios: majuliahl@gmail.com