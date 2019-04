Las alas de Titika: La muÃ±eca viajera

COLUMNA

Las alas de Titika: La muñeca viajera

.

María Julia Hidalgo

¿Qué harías si encontraras a una niña llorando sola en un parque? “Busco a sus padres”, me respondió el incauto a quien le hice la pregunta; “llamo a la policía”, dijo otro. Kafka la encontró, pero hizo lo contrario. Él paseaba por el parque y el fuerte llanto de una niña rompió el silencio.

No era un llanto cualquiera; la niña lloraba de pie, desconsolada, tan angustiada que parecería reunir en su rostro todos los pesares y las congojas del mundo. Él, que no tenía hijos, no sabía qué hacer. Resolvió preguntarle: ¿Qué te sucede?, Elsi, sumida en la amargura, respondió: “Mi muñeca se ha perdido”. Eran las lágrimas más sinceras y dolorosas que él jamás hubiese visto. No supo cómo pasó, pero, en cuestión de minutos, quedó convertido en un cartero de muñecas.

La recomendación de Kafka y la muñeca viajera, para este 30 de abril, no es para las niñas sino para sus padres. Apenas una sugerencia para enternecerse con esta historia y contarla, así, con esa misma delicadeza, a sus hijas. Digo, a mí me habría encantado escucharla de niña. Que Jordi Sierra I Fabra hubiera escrito este maravilloso libro mucho antes, y que mis padres me lo hubieran contado. Me habría enriquecido más que cualquier vestido nuevo y celebración por el aclamado Día del niño.

En Kafka y la muñeca viajera Jordi Sierra recrea un hecho real sobre las cartas que escribió el autor de La Metamorfosis,a una niña que lloraba en el parque donde él paseaba. Se sabe que estas cartas las escribió un año antes de su muerte; en 1925.

Kafka murió a los 41 años y no tuvo hijos, así que se cree que el encuentro con esta niña lo enterneció como nada en la vida. Nadie conoce el contenido real de las cartas —y tampoco nadie supo nunca de ella—, pero Jordi Sierra recrea majestuosamente cada una de las misiva, imaginando las palabras de consuelo para una niña que sufre profundamente por la perdida de su muñeca. Dio el nombre de Elsi a la niña y Brígida se convirtió en la muñeca viajera.

“Tu muñeca no se ha perdido, dijo Kafka alegremente. ¡Se ha ido de viaje!”, apenas pronunció su nuevo oficio, y supo en el lío que acababa de meterse. Prometió entregarle la carta que había recibido para ella; era tan despistado que la había olvidado en su casa. La primera pregunta de Elsi fue: ¿por qué se ha ido Brígida sin mí? El cartero respondió que al igual que las personas, las muñecas también necesitaban abandonar su casa para viajar, conocer la vida, el mundo y tal vez un futuro maravilloso.

El día siguiente, Elsi recibió la primera carta en sus propias manos; así, y no en el domicilio, entregaban las cartas los carteros de muñecas.

El primer destino de la muñeca viajera fue Londres. En la carta le explicaba el motivo por el que se había marchado sin despedirse: “Querida Elsi, ante todo, perdona que me marche de tu lado de forma tan rápida, sin despedirme de ti. Lo lamento de veras y espero que no te enfades… Las personas y las muñecas estamos hechas de sentimientos y emociones que hay que ir gastando poco a poco…”. Brígida le contaba de ese lugar tan hermoso que estaba visitando y también de que era feliz porque, gracias a ella, había aprendido a ser una muñeca libre. Esa fue la primera de las muchas cartas que, durante tres semanas, recibió de la supuesta Brígida, donde ésta le narra las peripecias desde todos los rincones del mundo.

Que entrañable forma de memorar la vida de un escritor. Que ingeniosa manera tuvo Jordi Sierra de resolver el enigmático diálogo que sostuvo Franz Kafka con la niña anónima, una vez que leyó la nota en el periódico El País, el 8 de mayo de 2004. ¿Cómo se despidió Brígida de Elsi?, ese es uno de los bellos misterios que se encuentran en Kafka y la muñeca viajera