OPINIÓN

LAS ALAS DE TITIKA: La respuesta

No podía creerlo, recibía la respuesta que jamás pensé que llegaría

María Julia Hidalgo

Me vi los zapatos que traía. Eran esos súper trendy naranja con beige y azul. Además, estrenaba la playera azul que tanto me había reservado. Es más, hasta me había maquillado. Por la noche pasaríamos a un bar. Todo prometía ser un buen cierre de semana. Antes de subirme al auto, escuché que entró un mensaje a mi teléfono. Cosa que no acostumbro, lo vi al instante; se trataba de un correo electrónico. Alcancé a ver quien lo enviaba. No podía creerlo, recibía la respuesta que jamás pensé que llegaría; ya habían pasado cuatro meses. No lo abrí. Tragué saliva y empecé a reír como una demente. Manejé por la avenida y veía los espectaculares, el andar de los transeúntes, los malabareros en los cambios de semáforo…todos existían, yo también.

Fui más cordial en el cruce de los peatones, respeté sin prisa los cambios de luz, me veía en el retrovisor y todo estaba en orden ‹‹será que sí, qué sentido tiene, si no, no me habría escrito››.

Llegué a mi destino. Decidí bajar el paraguas, parecía que iba a llover. ‹‹¿Dejo el teléfono?, así no tengo la tentación›› Llegué al elevador, había un chavo esperando. Llevaba una mochila enorme y el uniforme blanco. Las puertas se abrieron y ambos entramos. Se cerraron. —En qué año vas, le pregunté. —En segundo, me respondió. —¿Se te ha hecho difícil?, proseguí —La verdad, sí. Lo peor es que no sé si es lo que realmente quiero. —Estás muy joven, tienes la vida por delante. Había angustia en su rostro ‹‹mi misma angustia antes de escribir el correo›› Nos despedimos, la puerta se abrió y él salió. Yo continué dos pisos más. ‹‹¿Lo leo antes de llegar? No, mejor en la computadora. Que se vea en grande››. Llegué y pedí una prestada. Activé el monitor y entré a mi correo. Ingresé la clave y y allí estaba lo esperado, en negritas, era el único sin leer. Lo vi. Alcancé a leer mi nombre, ya no pude ver más, tenía que abrirlo, no lo hice. Abrí otra página y busqué el periódico habitual, empecé a husmear; noticias que ya había visto, México ganaba otra medalla. ‹‹¿Le digo o primero lo abro? Será que sí, insisto, para qué me habría escrito si no›› Cerré el periódico y abrí otro. ‹‹Esto es cosa del destino. Como recibir este correo justo hoy que me pongo mis zapatos más fashion y la playera azul. Todo perfecto. Lista para celebrar. No puede ser casualidad››. Cerré el periódico y minimicé el correo. Salí de la oficina y fui por un vaso de agua; no había, era viernes y casi siempre se acaba el garrafón. ‹‹Las cosas llegan cuando menos te lo esperas›› Lucía me llamó y me dijo que si ya estaba lista. —Espérame, deja apago la compu, le dije. Me senté despacio, descansé las manos en el espacio libre para ello, puse los dedos en las teclas, activé el monitor… allí seguían las negritas. Cerré los ojos. Los abrí. Respiré profundo, exhalé lento. Puse el pulgar en el recuadro del mouse. Deslicé despacio el ícono de la manita; llegué a las negritas y lo pulsé. Lo leí. Lo cerré. Volví a respirar. Tomamos el elevador. Bajamos. Llovía. ‹‹tengo toda la vida…supongo››

