Las alas de Titika: La visita de Coetzee

De nuevo en su lejana tierra, Sudáfrica, esa que albergó los días de Sixto Rodríguez, el desconocido SugarMan

María Julia Hidalgo

Estoy paralizada. No sé si reír o llorar. Nunca pensé que viviría este momento. Sin embargo, ahora estoy aquí, en una vigilia anticipada, esperando que llegue mañana viendo pasar imágenes de todas nuestras historias. Con tanto suceso en los medios, casi ni descubro el aviso de su visita; nadie lo replicó, el anuncio llegó por accidente. Hace tres años tuve la oportunidad de verlo, pero igual, me enteré un día después; cuando leí la nota él se había marchado. De nuevo en su lejana tierra, Sudáfrica, esa que albergó los días de Sixto Rodríguez, el desconocido SugarMan —ambos ignoran lo que pasa en la mía. Ninguno sabe que aún no tenemos respuestas, pero esa ya es otra historia—.

Qué haré al verlo. ¿Podré tenerlo cerca?, ¿podré preguntarle algo?, ¿descubrirá que estoy allí? Me entristece pensar que no podré contarle como me ha trastornado Los días de Jesús en la escuela, que no podré preguntarle cómo le hizo para armarse de valor y cuestionarse —en voz de Jesús, un niño de seis años— el origen de la vida, del lenguaje, del sexo, del deseo, de la naturaleza, de la vida en general.

Cómo le hace para despojar la sabiduría del mundo y de la ciencia en las preguntas de un niño al que nadie le sabe dar respuestas convincentes. Un Jesús que pone en jaque a sus padres, un niño para el cual no hay modelo educativo que funcione. Un pequeño que, por medio de la danza, entiende muy bien la importancia de los número, entes que habitan el cielo, donde viven las estrellas. ¿Cómo hemos podido avanzar, como humanidad, ignorando lo esencial?

Cómo podré expresarle lo que me ha desconcertado La muerte de Jesús. Cómo puede un niño estar tan convencido de lo que es, cómo sabe la función que tuvo su corta vida en la tierra, cómo puede en su lecho de muerte dar alegría y vida. Cómo un pequeño de seis años ha entendido perfectamente el personaje de Don Quijote y convencerse de que, como él, continuará vivo en el cosmos. Cómo decirle que volver a las preguntas básicas es el mejor regalo que nos hace a todos sus seguidores, a todos sus lectores.

¿Sabrá Coetzee las fibras que toca, lo que provoca en sus lectores, en mí? Mañana lo veré, espero que a una distancia prudente. No sabrá que mis ojos no le pierden detalle. Que estaré pendiente de cada uno de sus movimientos. Que en su voz y en sus gestos podré vivir a cada uno de sus personajes. No importa el peso, iré cargando mis libros, sus libros.

Llevaré Esperando a los bárbaros, Infancia, Juventud, Verano, La vida de Jesús en la escuela, La muerte de Jesús… Principalmente, encabezando la fila, llevaré Desgracia, la primera que leí, con la que lo conocí. En ella pude ver la compasión con la que un hombre mira a través de los ojos de un perro. Ser ese perro que ladra y que defiende su instinto carnal. No ser uno de la perrera que ya han logrado domesticar, que ya no responden a su instinto.

Hace tres años J. M. Coetzee estuvo en México y no lo vi. Mañana (jueves 24) estaré en la fila. Esperaré horas, como cualquier fanático con su rockstar, para escucharlo. Quiero verlo a los ojos, saber quién y cómo es ese ser que nos conoce tan bien, que sabe cómo penetrar y comprender lo real y lo complejo de la condición humana.

La UNAM no lo sabe, pero tengo una cosa más que agradecerle, traer a ese premio Nobel. Mañana quizá llore y, en silencio, le agradeceré a Coetzee las entrañables historias que nos ha regalado.

