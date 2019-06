LAS ALAS DE TITIKA Los agachados

Todos, sin excepción, estaban con la cabeza agachada movilizando sus habilidosos pulgares, buscando no sé qué cosa en el celular.

María Julia Hidalgo

—Sé lo mal que me pongo. No quiero exponerme. —De qué hablas, nadie se dará cuenta de que entramos. Era imposible, la sala estaba llena. Ella temblaba y sólo quería que se la tragara la tierra. Llegó la hora y ambas mujeres ingresaron a la sala del aeropuerto. Ella, casi cierra los ojos para no ver el aturdidor momento en que miradas ajenas, y hasta lascivas, recorrieran su cuerpo haciéndola perder el equilibrio; se caería y no podría levantarse. No los cerró. Tomó aire y avanzó rígida, dispuesta a lo que fuera. —Ves, qué te dije. Ni quién te voltee a ver. En efecto, todos, sin excepción, estaban con la cabeza agachada movilizando sus habilidosos pulgares, buscando no sé qué cosa. La mujer se relajó y desinfló su cuerpo; empezó a fluir por los pasillos como si nadie existiera.

No todas las dependencias son negativas, la del celular ayudó a esa mujer. Superó ese enquistado trastorno que le impidió salir, durante años, de su barrio. Esa mañana en el aeropuerto se dio cuenta de que su presencia es menos que nada. Que puede andar por la vida sin que noten lo mal peinada, pintada o vestida que puede andar.

Y pensar que su angustia aumentó cuando al salir de su casa, con las prisas, derramó un poco de café en su blusa clara, pero… ni a quién le importara; igual habría sido café que pozole.

En cambio, ella sí vio los distintos looks de Los agachados: colores de tinte, raíces blancas, negras, chongos despeinados, audífonos de marca en orejas o cuellos, fletaps con navaja del uno, sombreros todo calibre, gorros multicolor, partiduras rectas, zigzagueantes, geles secos convertidos en grumos blancos —percibió hasta el tufo—, hombros tapizados de caspa, broches con piedras brillantes… todos atareados, ensimismados, dependientes, indefensos.

Estaban los recién levantados, los desenfadados, los pulcros y los más de lo más. Allí estaban. Congregados. Los agachados —recordé Los agachados de Tin Tan — podían estar acompañados de sus parejas, hijos, amigos o abuelos y conversar con ellos sin mirarlos; ambos eran capaces de sostener la conversa y aumentar la velocidad de sus diestros pulgares.

No sólo no la veían, nadie le invadía su espacio ni le preguntaban cosas, bobadas, tipo: disculpe, ¿dónde queda la calle tal?, ¿sabe si tal camión me lleva al parque x?, ¿usted cree que todavía haya boletos para la función de las cinco? ¿En dónde puedo encontrar un buen café con leche? Ya no era necesario, todos tenían las respuestas. Todos sabían hacia dónde iban y dónde encontrar lo que querían. Nunca vio caras tan decididas y juiciosas como ese día; el día que regresó al mundo.

Los agachados eran tan habilidosos que no sólo sus diestros pulgares hacían gala de maestría sino también sus pies. Caminaban seguros de su destino. Cada pisada era calculada, imaginada milimétricamente; evitaban la caía. Sus miradas habían ampliado el campo visual, parecían tener un tercer ojo —como ese del que hablaba Kalimán— que los libraba de un desastroso choque con otro cabeza agachada. Todos conectados, comunicados entre sí.

Aquella mujer se repuso de la fobia social, ahora le queda la contradicción y la angustia. Entendió la oferta y proliferación de ópticas, de exámenes de la vista. Nunca los ojos se habían esforzado tanto por leer; ahora todos leían.

Pensó que no había ocurrido mejor invento que esa mini pantalla con ofertas múltiples: noticias, cuentos, mentiras, destinos, curas, ventas, consultas, diccionarios, imágenes, videos, bancos… Partió plaza y continuó su nueva vida. De vez en cuando se da su arregladita, muy pronto aprendió que podía colarse en una selfi y circular sonriente por todo el mundo.

