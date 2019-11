OPINIÓN

LAS ALAS DE TITIKA: Mil veces lo haría por ti

El tiempo cambia a las personas, me decía, tampoco ellos seguía siendo los mismos

María Julia Hidalgo

Nunca cruzó la avenida… quería estar del otro lado, pero tenía miedo. El tiempo cambia a las personas, me decía, tampoco ellos seguía siendo los mismos. Él lo sabía, lo decían los vecinos y lo leía en los periódicos. Su crueldad no era la misma, fue aumentando con los años, ¿o con los días?, yo qué sé. No entiendo mucho cómo aumenta la maldad en la gente ni en qué momento un niño se envenena. ¿Que cómo fueron sus padres?, no sé. El Pelos no tenía. Se unió a ellos y con ellos creció. Se los llevaban en las noches y los regresaban de madrugada. Se bajaban de un carro negro y se quedaban fumando en la esquina. Yo los veía desde la azotea de mi casa, me daban envidia. Quería un poco de emoción, me decía, mi vida era así, como cualquiera. Muchas veces quiso salir a la calle y decirles que quería ser como ellos, pero no le dieron chance, ellos fueron a la suya.

Mil veces lo haría por ti, me lo decía siempre. Siempre lo insultaban, pero esa vez lo amenazaron y lo golpearon, yo no fui capaz de meter una mano ni de abrir la boca. Cuántas veces fueron ¿diez, veinte?, no lo sé, pero los 11 años que compartimos de infancia, él siempre sacó la cara por mi. Su cara, la recuerdo bien, tan redonda y pálida, un poco más y habría dicho que lo trajeron los gitanos, que había llegado con ellos en ese circo, que era un niño extraño de esos que van recogiendo por el mundo, pero no, era uno más de nosotros, sólo que su cara estaba marcada por un labio leporino. Por lo menos ese día yo hubiera hecho algo, esa sola vez habría sido suficiente para expiar todas mis ausencias, pero no, dejé que lo humillaran de la peor manera que puede soportar un hombre.

Regresaba de la escuela y se detuvo en el abarrote de Juanito. Cuando salió, dio vuelta en la esquina. Le toparon el camino, lo rodearon y empezaron a empujarlo. Quiso correr pero no había escapatoria. Le metieron algo en la boca y le vendaron los ojos. Caminó a tropezones. Empezó a temblar y escuchó sus risotadas. La boca le quedó seca ni chance de lanzar un grito. Por más que quiso aguantarse, se orinó muy despacito, lo descubrieron y se rieron más. Quiso patearlos, pero su cuerpo no respondió. Lo jalaron de las axilas y lo arrastraron. ¿Cuántos fueron?, no lo sé. "También por la boca", alcancé a escuchar. Nadie supo que estuvo del otro lado. Si hubiera sabido jamás habría volteado. No se lo dijo a nadie. Se sentía culpable por haber deseado sus vidas. Ahora más que nunca tenía que cruzar la Obregón. Lo lograría. Un día lo lograría. Saldría para siempre de ese barrio de miseria. Cruzaría la Obregón y pasaría de la Gabriel Leyva a la Chapule. Seguro, viviendo allí, ella sí lo aceptaría. Eso, él me lo decía.

De lejos, vi cómo caminaba con dificultad. Sus pantalones dejaban ver las manchas que me acompañarían toda la vida. Mil veces lo haría por ti, él me lo repetía, yo no pude defenderlo ni siquiera esa tarde…

Comentarios: majuliahl@gmail.com