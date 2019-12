Opinión

Las Alas de Titika: Mil veces lo haría por ti, II

Maria Julia Hidalgo

Mil veces lo haría por ti. Era lo único que resonaba en mi cabeza. Todo parecía un juego de niños, sin embargo, él me había salvado la vida. Recuerdo cuando se enfrentó a ellos, eran cuatro, en nuestro caso parecía sólo uno, pues yo siempre fui un cobarde. El más grande de ellos me había quitado mi pelota y él ni siquiera titubeo para ir y partírsela con ellos… a su encuentro. Siempre lo insultaban, pero esa vez lo amenazaron y lo golpearon, yo no fui capaz de meter una mano ni de abrir la boca.

Cuántas veces fueron ¿diez, veinte?, no lo sé, pero los once años que compartimos de infancia él siempre sacó la cara por mi. Su cara, la recuerdo bien, tan redonda y pálida, un poco más y habría dicho que lo trajeron los gitanos; que había llegado con ellos en ese circo, que era un niño extraño de esos que van recogiendo el mundo. Pero no, era uno más de nosotros, sólo que su cara estaba marcada por una marca; eso cambiaba todo.

Por lo menos ese día yo hubiera hecho algo, esa sola vez habría sido suficiente para expiar todas mis ausencias, pero no, dejé que lo humillaran de la peor manera que puede soportar un hombre. Me di cuenta, caminaba con dificultad. Nunca olvidaré las manchas que dejaban ver sus pantalones, esas manchas que me han acompañado toda la vida. Mil veces lo haría por ti, yo no puede defenderlo ni siquiera esa tarde…

El hombre me hablaba por teléfono y yo sólo recordaba a mi amigo. Tienes que volver, me dijo. Después de esa tarde, luego de colgar esa llamada, yo sabía que era mi oportunidad para volver a ser un hombre bueno. Había pasado media vida ya, yo estaba del otro lado del mundo y su recuerdo no me ha abandonado nunca. Una sola visita era suficiente, podría regresarle la alegría y a mi podría regresarme la hombría, esa que fui perdiendo poco a poco cuando cada vez él sacaba la cara por mi. “Por ti lo haría mil veces”, “Mil veces lo haría por ti”, todas las combinaciones posibles volvían a resonar en mi cabeza.

Siempre lo insultaron, lo golpearon, era el momento de volver de hacer algo por él, por mi. Cómo empezar, qué podría decirle, ¿que ahora yo me encontraba viviendo cómodamente en la ciudad y que él se había quedado en el pueblo?, él que siempre fue valiente, un hombre de palabra, un hombre honrado. La vida no era justa, yo lo sabía. Él se había quedado en el pueblo, vivió sin comodidad, lo único que quería era que le leyera mis historias.

Esas que yo escribí desde niño y que, de no ser porque él me escuchaba y me animaba, quizá nunca habría publicado nada. Ahora yo me encontraba del otro lado del mundo, hablando por teléfono, viendo el amplio jardín de mi casa y mi hijo en la puerta esperándome para ir a pasear el bicicleta. Mil veces lo haría por ti, le repetí a mi hijo. Lo tomé de la mano y me olvidé de él; era necesario hacer eso para poder continuar; asei lo había hecho toda la vida. Mil veces lo haría por ti, quizá fue la única enseñanza que tomé de su vida; su miserable vida.

