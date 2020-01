COLUMNA

Las alas de Titika: Mil veces lo haría por ti, III

María Julia Hidalgo

"Por ti, lo haría mil veces". Una vez más recordaba lo que me había dicho cuando éramos niños. A mis casi cincuenta, yo me encontraba viviendo cómodamente en la ciudad y él…él se había quedado en el pueblo; ahora lleno de bandidos y de miseria. ¿Se habrá casado?, ¿tendrá hijos? Recuerdo cuando volábamos papalotes desde los cerros. Su cara pálida, como una muñeca china, sonreía cada vez que éstos alzaban vuelo. Hacíamos predicciones pero nunca se cumplían. Queríamos que nuestros papalotes se perdiera entre las nubes; a lo mucho nos regalaban unas suaves figuras cuando planeaban como hojas gigantesca. "Por ti, lo haría mil veces", siempre decía y yo no hice nada por él. No podía olvidar la única vez que tuve la oportunidad de defenderlo; esa tarde que le dieron la golpiza y le arrancaron una oreja. Entre los tres…

Su cobardía se hacía presente cada vez que le llegaban los recuerdos. Lo pude salvar y no hice nada. En cambio, Simón peleó con cuatro y le dio en un ojo con la resortera al más valiente de ellos. No les tuvo miedo; les hizo frente con su cara de muñeca china y su cuerpo enclenque. Peleó por mi papalote de colores cuando ellos lo robaron. Sólo quería que yo le contara historias, él era el único que las escuchaba. Me decía que viajara como los papalotes en el cielo; no sé si él sabía que nunca podría salir del pueblo, no sé si alguna vez lo deseo tanto como yo. Si al menos le hubiera dicho que todo lo que escribí lo hice pensando en él ¿Por qué nunca me llamó?, ¿por qué dejé de buscarlo?... La historia de su infancia, la conocí desde que yo era un niño, pero ahora, en el abandono de su delirio sólo repetía: "Mil veces lo haría por ti". Nunca sabré qué fue lo que le faltó hacer a mi padre.

Lo vi más grande que otras veces, sus reflejos ya no eran los mismos y su mirada cada vez se quedaba más fija. Creo que sus recuerdos no lo dejaban tranquilo. Alguien me había dicho que nunca pudo encontrar a su amigo de la infancia y eso lo cargó todos los días de su vida. Sé que mi padre llegó a este país, y como todo inmigrante se abrió camino; hizo nuevos amigos y formó una familia, pero nunca pudo olvidar la tierra en la que nació. Nunca pudo regresar y nunca tuvo un nuevo amigo por el que le valiera decir: mil veces lo haría por ti.

Que el año que termina resulte un buen recuento y que el que llega siga iluminándo el camino. Abrazos titikescos. ¡Feliz 2020!

