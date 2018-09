Las alas de Titika: Ocho aÃ±os sin GermÃ¡n

COLUMNA

Las alas de Titika: Ocho años sin Germán

.

María Julia Hidalgo

Apenas lo conocí, le escribí para pedirle que me aceptara en su taller de literatura. Me respondió que había muchos buenos lugares para aprender; quizá sabía que yo no daría para mucho y no me recibió. Pese a esa negativa, y en un segundo intento por estar cerca de él, participé en un taller de alfabetización para personas de limpieza; tampoco se me hizo pues apenas echó a andar el proyecto y desapareció. Seguí intentando y supe de sus presentaciones en La Planta de Luz; allí fue donde, físicamente, lo seguí en vivo y en directo. Su cercanía y su gusto por la vida siempre me mostraba otro ángulo para ver las cosas; su compañía me hacía sentir que no estaba sola en este barco de insuperable cinismo. En un mes como hoy, hace ocho años murió Germán Dehesa y con él la belleza del adecuado uso que daba a las palabras.

Caí en la cuenta de que a personajes como él es mejor seguirlos a través del mundo de las letras; así me estuvo acompañando los últimos años con su columna: Gaceta del Ángel. Tal como sucede en el teatro —recuerdo— la última semana de agosto había anunciado la primera llamada al suceso de su muerte. Pensé que igual era su forma tan irónica de hablar sobre sus males, pero no fue así. El 2 de septiembre murió Germán Dehesa, en la Ciudad de México. Él dijo que sus médicos le habían dado de plazo hasta diciembre, y ni siquiera se esperó a las fiestas patrias. Nos abandonó, se nos adelantó, dejó de colarse en la vida que era donde más le gustaba estar.

Un personaje, no sólo una persona, eso es lo que era Germán Dehesa para mí.

Justamente esta semana estamos revisando, en un cursillo, el rol y significado que tienen los personajes en una obra literaria ¿Qué hace que el personaje principal sea además el principal y no un personaje más? En la explicación dada acordamos que el personaje principal es aquel que aparece en toda la obra, es quién lleva las emociones y sentimientos al extremo, y aquel que no resulta ser el mismo al inicio y al final de la obra; puede evolucionar o involucionar, pero termina siendo alguien diferente. Sin duda Germán era todo un personaje principal, cualquiera podía amarlo o despreciarlo, pero nunca permaneció en la medianía de la vida de quienes lo conocimos.

Germán nos compartió parte de sus amores, personajes principales de su vida. Narró la existencia de cada uno de éstos haciéndolos partícipes del transcurrir en un día de fiesta familiar, de desgracia nacional, de un partido de futbol, de un singular viaje, de un encierro por malestar, de un desgano en el que mejor decía había que permanecer en casa, de un atorón en el tráfico, de un exquisito platillo, de un recuerdo de infancia, de un padre que le mostró los placeres y pecados de la vida, de una madre que lo quiso conducir por el camino y designios de Dios, de un compartir con amigos, de una denuncia pública, de Pita y sus salvajadas, de su colecta anual de cobijas, de la presentación de un libro, de los desatinados discursos políticos, del crecimiento de "el bucles", del uso incorrecto del idioma, de la tristeza de los que han partido, de todo y más sobre el folclore tenochca.

Murió en su casa de piedra y flores. Murió al lado de sus seres queridos. Murió al parecer sin dolor. Murió sabiéndose amado, sabiendo de su partida, agradeciendo a la vida su permiso para estar en ella y como un gran personaje dejó pequeñas huellas en quienes disfrutamos la exacta colocación de sus palabras.

Sigámosle brindando honor cada fin de semana, que no se acaben los viernes de tocadero y que no nos vea tristes, pues su encargo siempre fue que en su ausencia cuidemos a la patria y que no le abramos a ningún desconocido. Descanse en paz Germán Dehesa.

