COLUMNA

Las alas de Titika: Otoño en paracaídas

Dedicada a Martha Aguilar

María Julia Hidalgo

Emprender el sueño perdido o ver pasar el tiempo con añoranza; cada quien decide. Otoño, ¿demasiado tarde para retomar el sueño de infancia?, ese que se abandonó porque el padre se largó y hubo que trabajar, porque la adrenalina desvió la recta o porque la maternidad adolescente nos cambió el rumbo de la vida. Mientras algunas abuelas se dedican a tejer chambritas otras deciden lanzarse de paracaídas; éstas úlltimas reconocieron que siempre les marcaron el camino y decidieron sólo hacerlo. Escucharon Just do it y ahora nadie las para.

Desde niña, Colony disfrutó los exóticos paisajes que se mostraban en las páginas de National Geographic y desde entonces tuvo el deseo de explorar el mundo. Tuvo la oportunidad de viajar desde pequeña, pero a sus 68 años, después de jubilarse, decidió seguir su pasión y ha formado su propia empresa Personalized Odysseys. Actualmente, Colony ha visitado más de 90 países y se especializa en planear las aventuras de los viajeros más exigentes. La mayoría de los viajes que ella organiza son para grupos de 10, o menos, mujeres, de 50 años o más, a quienes sus esposos, parejas, hijos o amigos nos les interesa acompañar.

La maestra de primaria, luego de jubilarse, continuó su sueño de ser actriz y aparecer en fotos y televisión. A sus 78 años se ha convertido en actriz y modelo. Cuando era niña, Argelia participó en algunas obras en teatros de su comunidad, pero luego su vida cambió cuando se convirtió en madre soltera. Decidió ser maestra de primaria; una profesión que le permitiera un ingreso fijo y un horario estable para poder cuidar de su hija. Argelia tuvo que jubilarse de su sueño para continuar con su destino. Ahora, nadie la para para continuar su segunda carrera —que antes era la primera— la actuación. La maestra jubilada disfruta de su edad y hace anuncios para farmacéuticas. No tiene que recurrir al botox ni a cirugías; un dilema difícil al que se enfrentan las actrices jóvenes de hoy.

De niño el señor Richard amaba el circo y junto con su hermano organizaba funciones en el patio de su casa. Cuando un circo verdadero llegaba a su pueblo, su padre y él participaban como voluntarios y en las funciones se encargaban de recibir a las personas y acompañarlas a sus asientos. Los avatares de la vida lo llevaron a elegir una carrera universitaria que lo llevó a trabajar como director comercial en un gran corporativo, pero ahora de jubilado tomó el camino del circo y trabaja como gerente de una compañía no lucrativa; tiene a su cargo a más de 170 personas.

¿Sentarse a ver pasar la vida o decidir tejer los sueños? Colony, Argelia y Richard han elegido hacer lo que quisieron ser de niños. ¿Quién nos ha dicho —y hemos creído muy bien— que una persona retirada sólo puede dedicarse al trabajo voluntario? ¿Sólo queda cuidar nietos? ¿vivir apacibles, esperar a que llegue la depresión o los achaques propios de los años? ¿Sólo queda sentarse en la ventana de un departamento y recordar con tristeza las cosas que quisimos ser?, o bien vale el otoño para lanzarse del paracaídas —como Martha Aguilar—… tal como el abuelo que, a sus 100 años, saltó por la ventana y se largó del asilo para continuar con la aventura de su vida.

