Las alas de Titika: Pecadores... - Noroeste

COLUMNA

Las alas de Titika: Pecadores...

.

María Julia Hidalgo

Una sincera cordialidad no traiciona los ideales de nadie y sí permite que el mundo avance. Modales de convivencia son más necesarios que los pretendidos lazos de amistad, aquellos que, a todas luces, sabemos que nunca se darán; entre el jefe que se empeña en descalificar y el empleado que lo aborrece, entre el vecino ruidoso y el bien portado, entre el flojo y el workaholic, entre la fea y la bonita, entre el gordo y el flaco, entre el panista, priísta y morenista… Una sonrisa de cortesía no se le niega a nadie. Un saludo que muestre la educación será el buen principio en este segundo semestre del año.

“No simulemos pues es el peor de los pecados”, dice repetidamente mi maestro. Hacer como que hacemos; hacer como que trabajamos, como que estudiamos, como que cumplimos, como que disfrutamos, como que descansamos, como que lloramos, como que reímos, como que escuchamos, como que cumplimos, como que vemos, como que cuidamos, como que queremos, como que viajamos, como que... si cada vez hacemos —tan sólo un poco— de lo que decimos, las cosas serían distintas y habría seres más plenos: “todo funcionaría mejor", termina siempre diciendo.

Pero una cosa es atender la cordialidad y otra muy distinta en caer en el pecado de la hipocresía, la falsedad, el disimulo, la politiquería; rondar entre los tentadores límites de la simulación. Hacer como que se procuran los derechos ciudadanos, como que se busca la sana convivencia, como que se imparte justicia, como que se educa a un pueblo; todo junto no es cortesía es clara simulación. Que un país pronuncie un interés humanitario hacia su vecino del sur y que con ello justifique su guerra es caer en el peor de los pecados.

Que un estudiante exija su lap última generación para cumplir sus deberes, aunque nunca comprenda lo que está haciendo; que el médico se preocupe más por los honorarios de la cirugía que por el diagnóstico de su paciente; que el padre invite a su hijo a comer y no suelte su teléfono; que el amigo te atiborre de wahtsapp para mostrar lo mucho que le importas y te olvide si pierdes tu smartphone; que saques a pasear a tu mascota y no te agaches a recoger sus cochinadas si nadie te está viendo; que cada domingo te arrepientas de rodillas y saliendo de la iglesia te falte lengua para injuriar al primer incauto... si... sí... pero resulta que siempre no, estamos una vez más cayendo en la simulación.

Hay un cuento de Gianni Rodari que retrata muy bien el tema de la simulación. Se trata de unas monas y unos changos que viven en el zoológico y que han decidido viajar porque han escuchado que con los viajes se aprende, pero no salen nunca de su jaula. Así que en realidad no viajan, sólo simulan que viajan. Emprendieron el viaje y dijeron que era muy instructivo viajar. Se maravillan de lo grande que es el mundo, pero entre ellos se van preguntando qué es lo que logran ver. Mencionan lo que ven y se dan cuenta que siempre ven las mismas cosas. Deciden que viajar no sirve de nada y que siempre se ve lo mismo. Claro, viajaban y viajaban pero nunca salían de su jaula.

Me recuerda los tours-exprés donde a lo mucho te permiten ver el aeropuerto y el cuarto de hotel y al regreso mencionamos la lista de países y sitios que logramos conocer. Pero una vez en soledad reconocemos que lo único que nos quedó fue la deuda de los meses sin intereses y un agotamiento para el que necesitamos realmente unas vacaciones menos simuladas.

¿Cuánto alivio daríamos a nuestra alma si en vez de pretender tanto, en aras de la aprobación, atendemos sólo aquello que nos importa y lo que realmente queremos. Suficiente es que gobiernen nuestra vida con base a la simulación, para que en un plano más íntimo nosotros hagamos un guiño a nuestros limitaciones y alcances. No seamos como dice Sabina, "...vividores que no viven..."

