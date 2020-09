COLUMNA

LAS ALAS DE TITIKA: Princesas, la serie

.

María Julia Hidalgo

Le dijeron que no podría, que debía permanecer al lado de alguien que la cuidara; que era una lisiada incapaz de abrirse camino en la vida. Desoyó. Hizo maletas y se marchó; dejó a los suyos, así, sin miedo ni pesar. Su cuerpo empeoró, pero no su sonrisa. Envejeció con la dignidad de un ser enriquecido; rodeada de colores y del mundo maravilloso que recreó en sus paisajes: “pinté la vida”, dijo cuando le hicieron su primera entrevista… Su madre la dejaba sola, pequeñita; la encerraba en el baño por muchas horas. Le decía que de grande sólo serviría para entretener a los hombres. Sin embargo, la niña la quería más que a nada. Creció deseando que le hiciera una caricia; no sucedió. Se graduó con honores y ganó la beca que tanto quería. Besó a su madre y se marchó. La visitó cuantas veces pudo. No le habló nunca del daño que le hizo; sólo llegaba, se sentaba en el jardín con la anciana y departía con ella lo hermosa que era su vida… Vivió con él pensando que ese era su destino. Callaba lo vivido. Él la humillaba, ella asumía. Justificaba. Alguien sintió su tristeza y le dijo que todos los monstruos eran iguales, que sólo debía verlo fijamente a los ojos y que, así, como una ola, éste desaparecería. Lo hizo. Respiró serena sin bajar la mirada; el monstruo se largó…

Historias de mujeres que han navegado por la vida, que se han detenido a escuchar su propia voz, su sabiduría, que se han cuestionado su supuesto destino, que se han agotado del papel de súper poderosas. Mujeres apaciblemente camaleónicas que han decidido saltar de los altares y despojarse de su parafernalia, que se han soltado a su esencia intuitiva para recuperar lo perdido; ese universo infinito y puro que las hace sonreír.

Personajes reales, ficticios, poderosos, vulnerables, amorosos, sensibles, frágiles, indestructibles… simplemente mujeres, simplemente Princesas, la serie. Titika ha volado con ellas para conocerlas. ¡No te la pierdas!

Comentarios: majuliahl@gmail.com