Las alas de Titika: ¡Que llegue julio! - Noroeste

COLUMNA

Las alas de Titika: ¡Que llegue julio!

.

María Julia Hidalgo

Gran expectativa para el mes de julio: sabremos el nombre del nuevo presidente, si México pasó a octavos de final en el Mundial, si expulsaron a Molotov por tantos putos en su concierto, si la afición mexicana se unirá a los hooligans rusos, quiénes ganaron los premios de literatura 2018, qué le pasó a la mamá de Luismi, y si finalmente le dieron la visa americana a mi vecina, luego de tres fallidos tristes intentos.En lo que julio llega, seguiremos en ascuas para saber el destino de los mexicanos que quemaron la bandera de Alemania en Rusia; ¿será que los declararán personas non gratas para los próximos mundiales? A saber de lo que les espera, pero en México ya se dieron un buen quemón.

Ese espíritu pachanguero ha quedado mancillado por la arrebatada euforia de los connacionales, ¿pero en qué estaban pensando? Quizá, y adelantándose a cualquier desfiguro, el Chicharito decidió que mejor ya no le digan así y les recuerda que su nombre es Javier Hernández; se deslinda de cualquier confiancita atribuida por sus paisanos y marca su prudente distancia.¿Que se vienen las represalias contra los que anunciaron sus preferencias políticas? Dice mi colega que igual ella es una gran dramaturga y no ha llegado el día en que le acepten sus guiones; que porque son muy provocadores. Así que ya no teme las consecuencias y ha dicho que si le van a dar chamba que se la den con todo y su argumentada ideología. Dice que si al jefe Diego, que ha dicho que no le entregará el país a un orate, a un enfermo, a un psicópata, no le anulan sus disparates, ella también tiene derecho a disentir… ¿Qué no se trataba de no descalificar?, ¿de no alimentar la guerra del odio y del descrédito? De ahí pa delante ella sabe que cualquier cosa puede pasar. Uno se mueve y se lleva todo consigo.

La afición mexicana, esa que quema banderas y agrede al oponente, es apenas una muestra del revoltijo en el que estamos metidos. Mira que no es fácil despojarse de tanta euforia, así nos vayamos al otro lado del mundo nos vamos con todo y Fuaaaa; ese poderoso carácter contenido en el estómago y que nos envalentona en cualquier escenario. Ingrato destino, ingratas redes entrometidas, más de algún aficionado sabe que podrían pasar años para pagar su viajecito al Mundial, y que quizá en julio ya se encuentre en las filas de la RENATA (Reserva Nacional de Talentos) gracias al quemón que vieron millones en el mundo —principalmente su amargado jefe—En julio sabremos los nombres de las nuevas promesas literarias mexicanas. Esas plumas hambrientas de mostrar arriesgadas historias, de contar cosas más alegóricas que los personajes políticos y menos rojas que las historias de narcos.

Personajes impregnados de faunos; seres que ya han pasado por el infierno y han encontrado el soñado paraíso. Autores que cansados del mundo real se internan en lo fantástico para contar la historia que nos reivindique. Los cientos de escritores que atendieron las convocatorias deberán esperar hasta julio y seguir soñando con que esta vez sí serán los favoritos del gran jurado.Pero lo que sí preocupa y no sabremos hasta julio es cómo trataron a Luismi de niño y qué pasó realmente con su bella madre. No es cualquier cosa enterarse de que el ídolo de ídolos haya pasado por una cruel infancia —dice doña Paty Chapoy que hay que ver la serie para conocer la verdadera vida del Sol de soles—.

La vida es cruel y le ha quitado el gusto a mi vecina, dice que mejor ya no se arriesga y se quedará con las ganas de conocer Disney y de tomarse la selfi con Micky. Dice que antes esperaba la llegada de julio para aprovechar las ofertas de don Julio regalado, pero que si ahora ya no existe con éste que viene ya no hay mucho que esperar.

