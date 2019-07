OPINIÓN

LAS ALAS DE TITIKA: Sólo quería un café…

Pero si yo sólo quería tomarme un café y recordar la llegada que hizo la abuela de Carlos Fuentes en Los años con Laura Díaz

María Julia Hidalgo

Peines, diademas, lentes, abanicos, chales, dulces, bolsas, blusas, agitadores, discos, usbs, barcos, globos, sombreros, cinturones, perfumes, remedios, lecturas de mano, lámparas, tomas de presión, limpia de zapatos, lotería, botaneros, estropajos, aretes, anillos, pulseras, collares, puros, pomadas, cremas, baterías, muñecas, agujas, flores, separadores… ningún libro.

Casi todo se oferta entre las mesas de La Parroquia: treinta y cinco productos durante la toma de café, más de veinte melodías entonadas por los marimberos, cinco piezas danzadas por la pareja de bailarines, un mitin apoyando a un líder sindical, un paramédico pidiendo cooperación, un ciego pidiendo limosna, agitados meseros cargando pesadas charolas, decenas de clientes esperando mesa, cientos de comensales deglutiendo picantes antojitos, peatones curiosos lanzando miradas, cargueros llegando a puerto, clavadistas atrapando monedas… todo pasa frente a La Parroquia —extrañé al señor de la vainilla, quizá su siembra se incendió o a nadie le importa ya aromatizar sus platillos—.

Me alejé más para comer en Mocambo; casi no lo encuentro, a Boca del río se la tragó el cemento —ya no volverá a pasarme, con el registro de las selfis ahora seré testigo de cada mínimo cambio—. Nadie me dio razón del paseo por la Venecia veracruzana; terminé pensando que alguna vez lo soñé, que nunca hice ese paseo entre manglares y casonas de época.

Eran pocos los solitarios en banquetas, mercados, autos, balcones, albercas… todos bien acompañados de la pantallita en cuestión. Pero si yo sólo quería tomarme un café y recordar la llegada que hizo la abuela de Carlos Fuentes en Los años con Laura Díaz —recuerdo que ilusionada hice esa primera visita al Puerto para vivir lo que ella vivió en la época de la Revolución…— ahora casi no reconocí nada. Terminé manejando a Tlacotalpan; grata sorpresa.

"Lo primero que tiene que visitar es La Blanca Nieves y los siete enanos —me dijo el dueño de El ropero— ese lugar le quita la sed. Habla con Toribio y le pregunta quién y por qué se llama así La Blanca Nieves. Revisa las paredes y en la esquina frontal encontrará una enorme imagen del perfil de Germán Dehesa, allí cualquier parroquiano le hablará del ilustre y querido escritor. Visita la parroquia San Cristóbal y, aunque no vea una placa con su nombre, yo le digo que la reconstrucción se hizo gracias al patronato que él formó. ¿Buen sazón?, vaya a Los Jarochos —el mejor robalo—. Pero no se vaya sin tomar un Torito, dígale a Timo que Fallo la mandó allí".

Hice la mitad de lo que me dijo Fallo. Renté una bicicleta y recorrí el lugar. Trazo, geometría, arquitectura, color, orden, tranquilidad, limpieza… en Tlacotalpan. ¿Cuartos en renta y hospedaje?, todos a un precio pagable. ¿La gran fiesta?, en febrero: La Candelaria. Hay que reservar con anticipación y prepararse para el gran tumulto: música, danza, vigilia, alcohol.

"Soy católico, apostólico y veracruzano", dice mi amigo Nicasio."Los problemas, Maju, se avientan por la espalda y allá se dejan", fue su frase de despedida, como buen veracruzano. La misma frase que me dijo hace 22 años cuando lo conocí en las aulas de la UNAM. Amante de su tierra, regresó a ella jubilado. Recibe a sus amigos y cocina para ellos, habla con gratitud y comparte sus mangos y aguacates. Lo más hermoso es que cuida, amoroso, de su esposa…

Cada vez regresaré a tomar un café a la esquina del Puerto, con su treintena de productos a la mesa, no importa. Seguiré recordando la bonhomía de Nic y las andanzas revolucionarias de Laura Díaz frente a la escultura del viajero desconocido, en honor a todos los que siguen llegando y partiendo del hermoso Puerto de Veracruz, esa alegre puerta del mundo.

